Ελβετία: Η οικογένεια της 15χρονης Αλίκης που πέθανε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά έδωσε το όνομά της σε αστέρι

Ανείπωτος ο πόνος, αναπάντητα τα γιατί και μόνο οι αναμνήσεις προσφέρουν λίγες στιγμές ανακούφισης, στην οικογένεια της 15χρονης Αλίκης που σκοτώθηκε στη φονική φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. Θέλοντας να την κρατήσουν ζωντανή, οι γονείς και ο αδελφός της έδωσαν το όνομά της σε αστέρι.

Η οικογένεια της Αλίκης θέλησε να τιμήσει την μνήμη της με αυτόν τον ξεχωριστό και συμβολικό τρόπο. Μπορεί πλέον να μην είναι πια μαζί τους, θα ξέρουν όμως πως όταν σηκώσουν το κεφάλι και θα κοιτάξουν τον ουρανό και θα δουν αυτό το αστέρι που φέρει το όνομά της. Η οικογένειά της ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει την τραγωδία που τους χτύπησε, όταν η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου μέσα στο μοιραίο μπαρ της Ελβετίας με αποτέλεσμα να οδηγήσει στον θάνατο 40 άτομα, ανάμεσά τους και την Αλίκη τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media ο αδελφός της, φαίνεται το πιστοποιητικό ονοματοδοσίας αστεριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται, καταχωρήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2026 με συγκεκριμένες αστρονομικές συντεταγμένες.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως η σορός της 15χρονης ταυτοποιήθηκε 3 ημέρες μετά την αίτηση. Γνώριζαν από πολύ νωρίς πως δεν υπάρχει καμία ελπίδα για την 15χρονη.