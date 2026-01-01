Κραν Μοντανά: Από την φονική έκρηξη στο μπαρ, στο «ναυάγιο» του Κυπριακού – Ποιο είναι το πολυτελές θέρετρο σκι στις Ελβετικές Άλπεις

Η γιορτινή ατμόσφαιρα της Πρωτοχρονιάς σκιάστηκε από τραγωδία σε ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα χιονοδρομικά θέρετρα της Ευρώπης, το Κραν Μοντανά. Η φονική έκρηξη ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε μπαρ του πολυτελούς θέρετρου στις ελβετικές Άλπεις, αφήνοντας πίσω της δεκάδες νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη. Η έκρηξη εκδηλώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) σε μπαρ με την επωνυμία «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Γκαετάν Λατιόν. Εκείνη την ώρα, περισσότεροι από 100 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

«Υπήρχαν πάνω από εκατό άτομα στο κτίριο και έχουμε πολλούς τραυματίες και πολλούς νεκρούς», δήλωσε ο Λατιόν, προσθέτοντας ότι οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο. «Πρόκειται για ένα διεθνώς φημισμένο χιονοδρομικό θέρετρο, με μεγάλο αριθμό τουριστών», σημείωσε.

Οι ελβετικές αρχές ανέφεραν ότι αρκετές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100. Έχει ήδη δημιουργηθεί κέντρο υποδοχής και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ η αστυνομία προγραμμάτισε συνέντευξη Τύπου στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα) στο Crans-Montana.

Σύμφωνα με τις αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε επίθεση.

Εξάλλου μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών.

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Το λουξ χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά

Το Κραν Μοντανά βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ελβετίας στο γαλλόφωνο Βαλέ και αποτελεί δημοφιλή προορισμό διακοπών τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Φημίζεται για τις αθλητικές δραστηριότητες, τα καταστήματα, τη γαστρονομία και τη μοναδική πανοραμική θέα των Άλπεων.

Απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια του εμβληματικού βουνού Μάτερχορν και δύο ώρες από την ελβετική πρωτεύουσα, τη Βέρνη.

Διαθέτει συνολικά 140 χιλιόμετρα διαδρομών και προσελκύει ιδιαίτερα Βρετανούς τουρίστες.

Το καλοκαίρι μαγεύει με τις λίμνες, τα δάση και τα λιβάδια του, ενώ τον χειμώνα προσφέρει χιονισμένες πίστες, διαδρομές για σκι, έλκηθρα, snow park και ένα από τα μεγαλύτερα παγοδρόμια της χώρας στο κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, είναι γνωστό για τα κορυφαία γήπεδα γκολφ, με το Crans-sur-Sierre Golf Club να φιλοξενεί κάθε χρόνο το Omega European Masters, μία από τις πιο εντυπωσιακές διοργανώσεις του ευρωπαϊκού τουρ. Σύμφωνα με το BBC, στα τέλη Ιανουαρίου το Κραν Μοντανά αναμένεται να φιλοξενήσει και αγώνα ταχύτητας στο πλαίσιο του FIS World Cup.

Η τραγωδία αυτή έρχεται να ταράξει τη διεθνή εικόνα ενός θερέτρου που μέχρι χθες ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας, της διασκέδασης και της χειμερινής ανεμελιάς.

Το Κραν Μοντανά και το κρίσιμο δείπνο που οδήγησε στο ναυάγιο για το Κυπριακό

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, το Κραν Μοντανά δεν ήταν ποτέ «απλώς ένα χιονοδρομικό». Είναι το μέρος όπου γράφτηκε και κόπηκε απότομα, ένα από τα πιο φορτισμένα κεφάλαια της πρόσφατης διπλωματικής ιστορίας του Κυπριακού.

Το «ναυάγιο του Κραν Μοντανά», όπως έμεινε στην ιστορία, αναφέρεται στην αποτυχία των συνομιλιών για το Κυπριακό που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2017 στο ελβετικό θέρετρο, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και με παρόντες τον τότε Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων της Κύπρου, καθώς και τις εγγυήτριες δυνάμεις: Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος ήταν μια συνολική λύση του Κυπριακού, με βασικό αγκάθι τα ζητήματα της ασφάλειας, των εγγυήσεων και της παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στο νησί.

Παρά τις προσδοκίες και την έντονη διπλωματική κινητικότητα, οι συνομιλίες κατέρρευσαν χωρίς συμφωνία. Η ελληνοκυπριακή πλευρά επέμεινε στην κατάργηση του καθεστώτος εγγυήσεων και στην αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, ενώ η τουρκική πλευρά αρνήθηκε να δεχθεί πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και διατήρησε τη θέση για συνέχιση εγγυητικών δικαιωμάτων.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε αφεθεί να διαφανεί ότι υπήρχαν ορισμένες συνθήκες ακόμα και για μια συνάντηση των πρωθυπουργών της Ελλάδας της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στην Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα εφόσον η Τουρκία έδινε δεσμεύσεις ότι θα δεχόταν να εγκαταλείψει τα παρεμβατικά της δικαιώματα και τις εγγυήσεις. Αυτό στην πράξη δεν αποδείχτηκε καθώς μετά από έντονες ώρες συζητήσεων ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και μετά από οδηγίες του Έλληνα πρωθυπουργού ζήτησε να έχει γραπτώς τις προτάσεις της Τουρκίας ως προς το μέλλον της Συνθήκης Εγγυήσεων και παρεμβατικών δικαιωμάτων.

Παρά την αντίθετη αίσθηση που είχε δημιουργηθεί, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, όταν ερωτήθηκε επίμονα από τον Νίκο Κοτζιά, παραδέχτηκε ότι η Τουρκία δεν επρόκειτο να συναινέσει στην κατάργηση των παρεμβατικών δικαιωμάτων και των εγγυήσεων της χώρας του επί της Κυπριακής Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι και τα δύο θα διατηρούνταν για τουλάχιστον 15 χρόνια, όταν θα μπορούσε να γίνει μια αναθεώρησή τους, θέση που απορρίφθηκε άμεσα από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Συμφωνία δεν υπήρχε ούτε ως προς την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τις εδαφικές αναπροσαρμογές αλλά και ως προς την απαίτηση της Τουρκίας οι Τούρκοι πολίτες να έχουν στην Κύπρο ισότιμη μεταχείριση με τους Ελλήνες που είναι πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ.

Ο Κοτζιάς με μήνυμά του στο twitter ανέφερε ότι «δεν ήταν δυνατό να γίνουν αποδεκτά παρεμβατικά δικαιώματα Τουρκίας σε όλη τη Μεγαλόνησο. Το όνειρο και σχέδιο λύσης του Κυπριακού παραμένει ανοικτό».

Τη λύπη του εξέφρασε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, «Δυστυχώς» δήλωσε «δεν υπήρξε αποτέλεσμα από την παρούσα προσπάθεια λόγω της εμμονής της τουρκικής πλευράς για συνέχιση της συνθήκης των εγγυήσεων και των παρεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας, καθώς επίσης και της παραμονής των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο. Πέρα από την ασφάλεια και τις εγγυήσεις οι τουρκικές θέσεις που εκφράστηκαν για το υπόλοιπο των κεφαλαίων όχι μόνο ξεφεύγουν από το πλαίσιο του γγ αλλά ήταν τέτοιες που σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές».

Την ίδια στιγμή με συνέντευξη τύπου ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωνε ότι «οι συνομιλίες για το Κυπριακό έκλεισαν χωρίς συμφωνία» και τόνιζε: «Λυπάμαι πολύ που ανακοινώνω ότι παρά την πολύ ισχυρή δέσμευση και συμμετοχή όλων των αντιπροσωπειών και διαφορετικών πλευρών η Διάσκεψη για τo Κυπριακό έκλεισε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία».

Η αποτυχία στο Κραν Μοντανά θεωρείται από πολλούς το πιο κοντινό σημείο σε λύση που έφτασε ποτέ το Κυπριακό τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και το τελευταίο μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας πριν την παρατεταμένη στασιμότητα που ακολούθησε.