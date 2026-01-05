Κόσμος

Ελβετία: «Πάγωσαν» τα περουσιακά στοιχεία του Νικολάς Μαδούρο, της συζύγου και συνεργατών του

Το μέτρο θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια και έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων
Υποστηρικτές του Μαδούρο στο Καράκας
Υποστηρικτές του Μαδούρο στο Καράκας / REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

Μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και την μεταφορά του στις ΗΠΑ, ένα ντόμινο εξελίξεων βρίσκεται σε εξέλιξη, που έχει φτάσει μέχρι και την Ελβετία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Νικολάς Μαδούρο, η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αλλά και συνεργάτες του, είχαν περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία τα οποία όμως είναι πλέον «παγωμένα» με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της χώρας.

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων αφορά επίσης τη σύζυγο του Νικολάς Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, συνεργάτες και πρώην υπουργούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε πως η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι ρευστή, με διάφορα αποτελέσματα να είναι πιθανά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Ακόμα, διευκρίνισε πως παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και κάλεσε για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, προσφέροντας παράλληλα τις καλές υπηρεσίες του προκειμένου να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανέφερε ότι «θέλει να διασφαλίσει πως τυχόν παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ελβετίας στην παρούσα κατάσταση».

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων είναι προληπτικό μέτρο και εφαρμόζεται στον Μοδούρο και σε συνεργάτες του ως αλλοδαπά πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, ανέφερε η κυβέρνηση.

Δεν δόθηκαν αριθμοί και η κυβέρνηση δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια σχετικά με το αν και τι είδους περιουσιακά στοιχεία κατέχουν ο Μαδούρο και συνεργάτες του στην Ελβετία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
242
232
149
133
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στις διαβόητες φυλακές MDC του Μπρούκλιν θα κρατείται ο Μαδούρο – Η κακή φήμη και οι καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
Την πύλη του σωφρονιστικού αυτού ιδρύματος έχουν περάσει μεταξύ άλλων ο Σον «Ντίντι» Κομπς, ο Λουίτζι Μαντζιόνε και η Γκισλέιν Μάξγουελ
Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης όπου κρατείται ο Μαδούρο και η σύζυγός του
12 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο αναχώρησαν κρυφά από τη Βενεζουέλα - «Μυστήριο» για το αν έσπασε το αμερικανικό εμπάργκο
Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το «πετρελαϊκό εμπάργκο» στη Βενεζουέλα είναι σε πλήρη ισχύ, ανέφερε πως οι μεγαλύτεροι πελάτες της Βενεζουέλας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πετρέλαιο
Δεξαμενόπλοιο
Newsit logo
Newsit logo