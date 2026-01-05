Ελβετία: «Πάγωσαν» τα περουσιακά στοιχεία του Νικολάς Μαδούρο, της συζύγου και συνεργατών του

Μετά την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και την μεταφορά του στις ΗΠΑ, ένα ντόμινο εξελίξεων βρίσκεται σε εξέλιξη, που έχει φτάσει μέχρι και την Ελβετία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Νικολάς Μαδούρο, η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αλλά και συνεργάτες του, είχαν περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία τα οποία όμως είναι πλέον «παγωμένα» με απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της χώρας.

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Venezuela: With immediate effect, Switzerland is freezing any Swiss-based assets linked to Nicolás Maduro. If any assets turn out to be of illicit origin, Switzerland will do its best to ensure that these benefit the Venezuelan population. https://t.co/VdnJczonua
January 5, 2026

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων αφορά επίσης τη σύζυγο του Νικολάς Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, συνεργάτες και πρώην υπουργούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε πως η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι ρευστή, με διάφορα αποτελέσματα να είναι πιθανά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Ακόμα, διευκρίνισε πως παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και κάλεσε για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, προσφέροντας παράλληλα τις καλές υπηρεσίες του προκειμένου να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ανέφερε ότι «θέλει να διασφαλίσει πως τυχόν παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ελβετίας στην παρούσα κατάσταση».

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων είναι προληπτικό μέτρο και εφαρμόζεται στον Μοδούρο και σε συνεργάτες του ως αλλοδαπά πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, ανέφερε η κυβέρνηση.

Δεν δόθηκαν αριθμοί και η κυβέρνηση δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια σχετικά με το αν και τι είδους περιουσιακά στοιχεία κατέχουν ο Μαδούρο και συνεργάτες του στην Ελβετία.