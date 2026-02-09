Ελβετία: Στις φλόγες μνημείο για τα 41 θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο κλαμπ του Κραν Μοντανά

Ένα από τα μνημεία για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας πήρε φωτιά νωρίς το πρωί της Κυριακής (8/2/2026), πιθανότατα από κεριά που είχαν μείνει αναμμένα στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το μνημείο στην Ελβετία ήταν μια αυτοσχέδια «αφιέρωση» στους 41 ανθρώπους που σκοτώθηκαν και στους 115 που τραυματίστηκαν στην φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026 στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, το οποίο ήταν γεμάτο κυρίως με εφήβους και νεαρούς ενήλικες που γιόρταζαν τον ερχομό του 2026.

Το μνημείο ήταν γεμάτο με λουλούδια, κεριά και μηνύματα συλλυπητηρίων, και είχε στηθεί κοντά στον τόπο της τραγωδίας. Αυτό πήρε φωτιά λίγο πριν τις 6 το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με δήλωση της περιφερειακής αστυνομίας του νοτιοδυτικού καντονιού Valais της Ελβετίας, αλλά με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.

Εικόνες δείχνουν την μαυρισμένη οροφή μίας λευκής κατασκευής που είχε στηθεί πάνω από το μνημείο για να το προστατεύσει από τις καιρικές συνθήκες.

«Χάρη στην άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», ανέφερε η αστυνομία. Κανείς δεν τραυματίστηκε στην πυρκαγιά στο μνημείο, ανέφεραν, αν και «αρκετά αναμνηστικά αντικείμενα υπέστησαν ζημιές από τις φλόγες».

Ένα μεγάλο βιβλίο μνήμης, γεμάτο με μηνύματα συλλυπητηρίων που άφησαν όσοι επισκέφτηκαν το μνημείο τις τελευταίες πέντε εβδομάδες, σώθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στο μνημείο, το οποίο αρχικά είχε τοποθετηθεί μπροστά από το καμένο μπαρ, αλλά πρόσφατα είχε μετακινηθεί λίγο πιο μακριά.

Crans-Montana: a fuoco il memoriale per le vittime, nessun ferito.

Aperta un’inchiesta. Candele e lumini erano già stati spostati tra le polemiche.#Tg1 Roberta Ferrari pic.twitter.com/hb1a9ChgcD — Tg1 (@Tg1Rai) February 8, 2026

«Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η πυρκαγιά ξεκίνησε κοντά στα κεριά που ήταν τοποθετημένα σε ένα τραπέζι στο κέντρο του μνημείου», ανέφερε η δήλωση. «Σε αυτό το στάδιο, μπορεί να αποκλειστεί η εμπλοκή τρίτων».