Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν και τα 40 θύματα της φονικής φωτιάς στο Κραν Μοντανά – Γεμάτη με ανήλικους η «μαύρη» λίστα

Ανείπωτος ο πόνος από την απώλεια των 40 ανθρώπων που χάθηκαν στην καταστροφική φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, στο μπαρ του Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

Μετά από 4 ημέρες αγωνιωδών προσπαθειών, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν όλες τις σορούς. Στη «μαύρη» λίστα που ανέβασε στα social media η αστυνομία του Κραν Μοντανά, διακρίνονται δεκάδες φωτογραφίες ανήλικων, των νεαρών παιδιών που πέθαναν όταν ξέσπασε η φωτιά στο διάσημο μπαρ της Ελβετίας. Το μικρότερο, σε ηλικία, θύμα είναι μόλις 14 χρόνων, ο μεγαλύτερος 39.

Ανάμεσα στους νεκρούς της τραγωδίας στην Ελβετία είναι και η 15χρονη Ελληνοελβετίδα Αλίκη Καλέργη. Η οικογένειά της έμαθε μόλις την Κυριακή πως η αγαπημένη τους βρίσκεται στη λίστα με τους νεκρούς. Μέχρι τελευταία στιγμή ήλπιζαν να είναι μία από τους τραυματίες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Δύο ακόμη κορίτσια με ελληνικές ρίζες χάθηκαν στη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ του Κραν Μοντανά. Πρόκειται για μία 14χρονη και μία 15χρονη που διαθέτουν ελληνική καταγωγή και τα μικρά τους ονόματα είναι Αλίσια και Νταϊάνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, τα θύματα της τραγωδίας είναι:

11 Ελβετίδες, ηλικίας από 14 έως 24 χρόνων,

10 Ελβετοί, ηλικίας από 16 έως 31 χρόνων,

4 γυναίκες γαλλικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων μία Γαλλοελβετίδα και μία ανήλικη με τριπλή υπηκοότητα,

5 Γάλλοι άνδρες, ηλικίας από 14 έως 39 χρόνων,

2 Ιταλίδες 15 και 16 χρόνων,

3 Ιταλοί 16 χρόνων, καθώς και ένας 16χρονος με υπηκοότητα Ιταλίας και ΗΑΕ,

1 17χρονη Βελγίδα,

1 22χρονη Πορτογαλέζα,

1 18χρονος Ρουμάνος

1 18χρονος Τούρκος

Voici la liste complète des personnes toujours portées disparues, avec les numéros de téléphone à contacter.

Merci de continuer à partager massivement, vraiment de partout.

Toute personne ayant la moindre…

Η αστυνομία δεν έδωσε επί τούτου τα στοιχεία των θυμάτων, σεβόμενη τον πόνο των οικογενειών.

Και ενώ οι αρχές ολοκλήρωσαν το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων -πολλοί από αυτούς ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι-, τώρα δίνουν αγώνα για να ταυτοποιηθούν και όλοι οι τραυματίες.

#ALERTE_INFO | #Suisse : Au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors d’un incendie survenu dans un bar à #Crans_Montana, alors qu’elles célébraient le Nouvel An, selon les autorités locales.



Des images et vidéos diffusées dans les heures suivant la tragédie montrent le… pic.twitter.com/iG2qlEJ9FF — Le Monde en 24h (@c_lemondeen24h) January 1, 2026

Συνολικά 119 άτομα τραυματίστηκαν στην παγίδα θανάτου του Κραν Μοντανά, με τους 113 από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Πολλοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς φέρουν σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.