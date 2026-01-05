Κόσμος

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν και τα 40 θύματα της φονικής φωτιάς στο Κραν Μοντανά – Γεμάτη με ανήλικους η «μαύρη» λίστα

Μέσα στους νεκρούς η 15χρονη Αλίκη και 2 κορίτσια με ελληνικές ρίζες - Ταυτοποιήθηκαν και οι περισσότεροι τραυματίες της τραγωδίας
Θύματα

Ανείπωτος ο πόνος από την απώλεια των 40 ανθρώπων που χάθηκαν στην καταστροφική φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, στο μπαρ του Κραν Μοντανά, στην Ελβετία.

Μετά από 4 ημέρες αγωνιωδών προσπαθειών, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν όλες τις σορούς. Στη «μαύρη» λίστα που ανέβασε στα social media η αστυνομία του Κραν Μοντανά, διακρίνονται δεκάδες φωτογραφίες ανήλικων, των νεαρών παιδιών που πέθαναν όταν ξέσπασε η φωτιά στο διάσημο μπαρ της Ελβετίας. Το μικρότερο, σε ηλικία, θύμα είναι μόλις 14 χρόνων, ο μεγαλύτερος 39.

Ανάμεσα στους νεκρούς της τραγωδίας στην Ελβετία είναι και η 15χρονη Ελληνοελβετίδα Αλίκη Καλέργη. Η οικογένειά της έμαθε μόλις την Κυριακή πως η αγαπημένη τους βρίσκεται στη λίστα με τους νεκρούς. Μέχρι τελευταία στιγμή ήλπιζαν να είναι μία από τους τραυματίες που δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

kallergis pateras

Δύο ακόμη κορίτσια με ελληνικές ρίζες χάθηκαν στη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ του Κραν Μοντανά. Πρόκειται για μία 14χρονη και μία 15χρονη που διαθέτουν ελληνική καταγωγή και τα μικρά τους ονόματα είναι Αλίσια και Νταϊάνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, τα θύματα της τραγωδίας είναι:

  • 11 Ελβετίδες, ηλικίας από 14 έως 24 χρόνων,
  • 10 Ελβετοί, ηλικίας από 16 έως 31 χρόνων,
  • 4 γυναίκες γαλλικής καταγωγής, μεταξύ των οποίων μία Γαλλοελβετίδα και μία ανήλικη με τριπλή υπηκοότητα,
  • 5 Γάλλοι άνδρες, ηλικίας από 14 έως 39 χρόνων,
  • 2 Ιταλίδες 15 και 16 χρόνων,
  • 3 Ιταλοί 16 χρόνων, καθώς και ένας 16χρονος με υπηκοότητα Ιταλίας και ΗΑΕ,
  • 1 17χρονη Βελγίδα,
  • 1 22χρονη Πορτογαλέζα,
  • 1 18χρονος Ρουμάνος
  • 1 18χρονος Τούρκος

Η αστυνομία δεν έδωσε επί τούτου τα στοιχεία των θυμάτων, σεβόμενη τον πόνο των οικογενειών.

Και ενώ οι αρχές ολοκλήρωσαν το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων -πολλοί από αυτούς ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι-, τώρα δίνουν αγώνα για να ταυτοποιηθούν και όλοι οι τραυματίες.

Συνολικά 119 άτομα τραυματίστηκαν στην παγίδα θανάτου του Κραν Μοντανά, με τους 113 από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Πολλοί νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς φέρουν σοβαρά εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
264
232
149
143
117
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γκουστάβο Πέτρο: Σκληρή απάντηση του προέδρου της Κολομβίας μετά τις απειλές Τραμπ – «Σταμάτα να με συκοφαντείς»
Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στον Κολομβιανό ομόλογό του να «προσέχει τα οπίσθιά του» - Λίγες ώρες μετά απείλησε την Κολομβία με στρατιωτική επιχείρηση παρόμοια με αυτή που έκανε στη Βενεζουέλα
Γκουστάβο Πέτρο
Ο Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα απειλεί την Κολομβία: «Μου ακούγεται καλή ιδέα» – Η αναφορά σε Γροιλανδία, Μεξικό και Κούβα
Εκτίμησε πως η κυβέρνηση στην Κούβα είναι έτοιμη να πέσει, δήλωσε πως «κάτι πρέπει να κάνει» με το Μεξικό και ανέφερε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για ασφάλεια
Ντόναλντ Τραμπ
26
Newsit logo
Newsit logo