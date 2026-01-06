Ελβετία: «Το χαμόγελό της άξιζε όσο τίποτα» λέει ο αδερφός της Αλίκης που πέθανε από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Την ώρα που η οικογένεια και οι συγγενείς της 15χρονης Αλίκης έχουν βυθιστεί στο πένθος, ο αδερφός της βαθιά συγκινημένος μιλάει στο newsit.gr για την αδερφή του. Ήταν λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου όταν τα διεθνή μέσα άρχισαν να μεταδίδουν ότι σε ένα μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας ξέσπασε φωτιά και ακούστηκε έκρηξη. Το επόμενο πρωινό έγινε γνωστό ότι ανάμεσα στους αγνοούμενους ήταν και μια Ελληνίδα.

Η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη μαζί με τους φίλους της είχαν πάει στο συγκεκριμένο κλαμπ στην Ελβετία για να διασκεδάσουν. Ο κολλητός της, μιλώντας λίγες ώρες μετά από την φωτιά, περιέγραψε καρέ καρέ το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το ως μια «κόλαση». Η διαδικασία για την ταυτοποίηση των αγνοούμενων προχωρούσε με πολύ αργό ρυθμό και η αγωνία των οικογενειών μεγάλωνε.

Τρία 24ωρα μετά από την φωτιά στο συγκεκριμένο μπαρ ταυτοποιήθηκαν και οι 40 σοροί των θυμάτων ανάμεσα τους και αυτή της Αλίκης Καλλέργη. Ο αδερφός της που βρέθηκε στο σημείο λίγα λεπτά μετά από την έκρηξη μιλάει για την αδερφή του στο newsit.gr και για την σχέση που είχαν.

«Το χαμόγελο της άξιζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο γιατί συχνά μαλώναμε επειδή έπαιρνε τα πράγματά μου. Θυμάμαι ότι της άρεσε πολύ ένα κασκόλ μου που το έπαιρνε συνέχεια» λέει ο αδερφός της.

Η αγάπη τους πολύ δυνατή και οι στιγμές που έζησαν μαζί αμέτρητες όπως φαίνεται και στις αναρτήσεις του στα social media, όπου έγραψε χαρακτηρίστηκα «ο πρώτος μεγάλος έρωτας κάθε αδερφής είναι ο μεγάλος αδερφό της».

Η Αλίκη, όπως μας αποκάλυψε εκείνος, αυτά τα Χριστούγεννα δέχτηκε ένα δώρο από τον αδερφό της και δεν σταμάτησε να χαμογελάει. «Τελευταία μαλώναμε όλη την ώρα για ένα κασκόλ που μου το έπαιρνε όλη την ώρα και το φορούσε ή το έκρυβε. Έτσι, αποφάσισα να της το χαρίσω και πραγματικά κατάλαβα ότι το χαμόγελο της αξίζει όσο τίποτα άλλο» ανέφερε στο τέλος.