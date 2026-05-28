Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ελβετία: Βίντεο από τη σύλληψη του 31χρονου δράστη που μαχαίρωσε 3 άτομα και φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Τα κίνητρα της επίθεσης σε σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη ερευνώνται
Ο δράστης στην Ελβετία
Ο δράστης στην Ελβετία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ελβετός 31 ετών τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη στην Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο ύποπτος συνελήφθη.

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης στην Ελβετία διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, όμως τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Οι τραυματίες είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα μαθητών είχε περάσει από μπροστά του, καθώς ο δάσκαλος παρενέβη για να προστατεύσει τα παιδιά. 

Δείτε βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό και να φωνάζει:

«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», είπε ένας αναγνώστης στο Blick. «Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά» περιέγραψε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
159
118
114
82
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός στην Ελβετία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη – Φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ», 3 τραυματίες
Σύμφωνα με την εφημερίδα 20 Minuten, την ώρα της επίθεσης ομάδα μαθητών περνούσε από τον σταθμό - Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία και πρόκειται για 31χρονο Ελβετό
Αστυνομικοί στην Ελβετία
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
8
Ποινική έρευνα σε βάρος της Τζιν Κάρολ που είχε κατηγορήσει τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση
Η Τζιν Κάρολ είχε ισχυριστεί στο βιβλίο της το 2019 ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990 - «Δεν είναι ο τύπος μου» είχε απαντήσει ο Τραμπ
Τζιν Κάρολ
Newsit logo
Newsit logo