Ιράν: «Δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή μέχρι το Ισραήλ να καταστραφεί» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Παρά τις προσπάθειες και τις συζητήσεις για λήξη του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, η Τεχεράνη έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε την Πέμπτη (28.05.2026) ότι «δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εκτός αν το Ισραήλ καταστραφεί».

«Εκτός αν αυτό το κακό καθεστώς που σκοτώνει παιδιά εξαλειφθεί από προσώπου γης, η περιοχή της Δυτικής Ασίας δεν θα βρει ειρήνη», ανέφερε το IRGC σε δήλωσή του.

Η στρατιωτική οργάνωση έκανε αναφορά επίσης στα ειρηνευτικά σχέδια που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «κακό και τζογαδόρο», υποστηρίζοντας ότι τα σχέδια αυτά δεν οδηγούν σε «τίποτα άλλο παρά θάνατο, δολοφονίες και τρόμο».

ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά, ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν ασκείται πίεση για ειρηνευτική συμφωνία

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξαπέλυσαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων της άλλης πλευράς, δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν αρχικά μια ιρανική βάση εκτόξευσης στο Μπαντάρ Αμπάς, στα Στενά του Ορμούζ, αφού κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να σχολιάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα drones αποτελούσαν απειλή στην περιοχή του στενού και ότι το Ιράν επρόκειτο να εκτοξεύσει ένα πέμπτο.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι αντέδρασε πυροβολώντας κατά μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ, από όπου, όπως ισχυρίστηκε, προήλθε η επίθεση στο Μπαντάρ Αμπάς.

Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ ως «μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με σκοπό τη διατήρηση της εκεχειρίας». Οι IRGC, εν τω μεταξύ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι πυροβόλησαν πρώτες και απείλησε με κλιμάκωση της σύγκρουσης σε περίπτωση νέας επίθεσης. «Αυτή η αντίδραση αποτελεί σοβαρή προειδοποίηση, ώστε ο εχθρός να γνωρίζει ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη», ανέφεραν οι IRGC σε δήλωση την Πέμπτη το πρωί. «Εάν επαναληφθεί, η αντίδρασή μας θα είναι πιο αποφασιστική. Η ευθύνη για τις συνέπειες βαρύνει τον επιτιθέμενο».

Οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας έθεσαν σε περαιτέρω δοκιμασία μια ασταθή εκεχειρία, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο πλευρών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Τη Δευτέρα, αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικές βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους, τοποθετούσαν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Η ανταλλαγή επιθέσεων έλαβε χώρα εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τη σύναψη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας που θα επέτρεπε, τουλάχιστον, την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν περιπλέξει οι διαφωνίες σχετικά με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το Ιράν απαιτεί την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων από τα δεσμευμένα κρατικά κεφάλαια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χτες Τετάρτη, ότι διαθέτει τη μέγιστη διαπραγματευτική ισχύ έναντι του Ιράν και δεν αισθάνεται πίεση να καταλήξει σε συμφωνία. «Το κάνουμε αυτό εδώ και μερικούς μήνες. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ διήρκεσε 19 χρόνια. Ο πόλεμος στην Κορέα διήρκεσε οκτώ χρόνια. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν διήρκεσε πολλά χρόνια», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για το χρονικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, είπε: «Όλοι αυτοί οι πόλεμοι διήρκεσαν πολλά, πολλά χρόνια. Εμείς, όμως, είμαστε σε αυτό εδώ και μερικούς μήνες».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ απαίτησε από αρκετές χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, εάν θέλουν να συμμετάσχουν στη ευρύτερη συμφωνία του με το Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν επέμεινε ότι η ειρήνη στο Λίβανο πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συνολικής συμφωνίας, παρόλο που οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, της μαχητικής ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν, συνεχίζονται καθημερινά σε αυτό το μέτωπο.