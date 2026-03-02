Κόσμος

Εμανουέλ Μακρόν: Η Γαλλία θα αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών στο οπλοστάσιό της

Η Γαλλία δεν θα ανακοινώνει στο εξής τους αριθμούς του πυρηνικού οπλοστασίου της, όπως τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν
Yoan Valat /Pool via REUTERS

Η Γαλλία θα αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών της, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε ομιλία που εκφώνησε για το γαλλικό δόγμα αποτροπής, από τη βάση υποβρυχίων του νησιού Λονγκ, στη Βρετάνη.

Πλέον η Γαλλία δεν θα ανακοινώνει τους αριθμούς του πυρηνικού οπλοστασίου της «σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ ΜΑκρόν. «Όμως εδώ το θέμα δεν είναι να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κούρσα εξοπλισμών. Αυτό δεν ήταν ποτέ το δόγμα μας», διευκρίνισε.

«Η ιεραρχική δομή είναι απόλυτα ξεκάθαρη και η τελική απόφαση» για την χρήση πυρηνικών «επαφίεται αποκλειστικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Η απόφαση για την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου και την ενίσχυση των αποτρεπτικών μέσων λαμβάνεται λόγω του αυξημένου κινδύνου παγκόσμιων συγκρούσεων που ξεπερνούν το πυρηνικό κατώφλι.

«Επί του παρόντος βιώνουμε μια περίοδο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, γεμάτων με κινδύνους», είπε ο Μακρόν κρίνοντας αναγκαία την ενίσχυση του αποτρεπτικού μοντέλου της Γαλλίας.

Αναφερόμενος στους κινδύνους που συνδέονται με «ένα Ιράν με πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες που δεν έχουν ακόμη καταστραφεί», είπε ότι θα μιλήσει «εντός των επόμενων ημερών» για το θέμα.

Γαλλία: Το Παρίσι θα αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει – Η τελική απόφαση για τη χρήση τους επαφίεται στον πρόεδρο, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
76
68
39
37
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κιρ Στάρμερ: Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από βομβαρδιστικά των ΗΠΑ
Ο Στάρμερ είπε ότι αποδέχτηκε το αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να μπορέσουν να σταματήσουν τους ιρανικούς πυραύλους, ενώ τόνισε ότι η Βρετανία δεν συμμετέχει στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Keir Starmer
Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της Πάφου - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με νέες επιθέσεις
Σε κατ' οίκον περιορισμό έχουν τεθεί οι πολίτες σε τρεις κοινότητες κοντά στην Πάφο - Νέες σφοδρές απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης
Η κεντρική πύλη της βρετανικής αεροπορικής βάσης RAF Akrotiri μετά την επίθεση που δέχτηκε από ένα ύποπτο drone νωρίς το πρωί κοντά στη Λεμεσό της Κύπρου
Ο Χέγκσεθ δεν αποκλείει την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν: «Θα πάμε όσο μακριά χρειαστεί»
Η επιχείρηση αυτή είναι μια «σαφής, καταστροφική, αποφασιστική αποστολή», για να «καταστρέψει την απειλή των πυραύλων, να καταστρέψει το ναυτικό, καμία πυρηνική δυνατότητα»
Πιτ Χέγκσεθ
Newsit logo
Newsit logo