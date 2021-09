Ένα βιβλίο για τις εμπειρίες της από τα ταξίδια που έχει κάνει στην Αφρική αποφάσισε να εκδώσει η σύζυγος του προέδρου της Τουρκίας, Εμινέ Ερντογάν. Αυτό όμως που επισκίασε στην παρουσίαση του βιβλίου ήταν ένα πανάκριβο ρολόι, που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο από την αντιπολίτευση.

Η σύζυγος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του ταξιδιού του συζύγου της για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και εκεί παρουσίασε το βιβλίο της «Τα ταξίδια μου στην Αφρική». Αυτό όμως που φαίνεται να ξεχώρισαν στην Τουρκία ήταν μια φωτογραφία της που εμφανίζεται με ένα πανάκριβο ρολόι, η τιμή του οποίου ανέρχεται στα 30.000 ευρώ.

Την φωτογραφία δεν παρέλειψε να σχολιάσει στα social media o βουλευτής Αχμέτ Εροζάν, σημειώνοντας ότι ρολόι “Chopard Happy Diamonds” είναι απολύτως ταιριαστό με τη φτώχεια στην Αφρική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν η πρώτη φορά που στιλιστικές επιλογές της Πρώτης Κυρίας της Τουρκίας δημιουργούν εντάσεις. Στο παρελθόν, η σύζυγος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε φωτογραφηθεί με μια τσάντα Hermes, αξίας 50.000 ευρώ.

– Erdogan called for boycott of French goods

– Opp leader called on the 1st lady to burn down her @Hermes_Paris purse

– Hurriyet corr ran to the defence, claimed it was not the real thing but a counterfeit – a crime to sell such products in Turkey



So: fake news or fake purse? pic.twitter.com/tHvaA9IEEJ