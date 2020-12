Εμβόλιο: Η ελπίδα έφτασε! Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε οι πρώτες δόσεις (pics)

Μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες έλαβαν σήμερα τις πρώτες δόσεις από το εμβόλιο που ανέπτυξαν οι εταιρίες Pfizer και BioNTech.

Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι είχε ξεκινήσει τη διανομή παρτίδων του εμβολίου των Pfizer/BioNTech. Την ίδια ημέρα, ο Γάλλος υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν ανακοίνωσε ότι η αρμόδια αρχή Υγείας (HAS) της χώρας ενέκρινε τη χρήση του εμβολίου στην επικείμενη εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού. Η Γαλλία παρέλαβε σήμερα τις πρώτες δόσεις της και τις αποθήκευσε σε τοποθεσία σε προάστιο του Παρισιού, σύμφωνα με το δίκτυο Europe 1.

Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 παραδόθηκαν επίσης στη Νορβηγία και τη Δανία. Εικόνες από τα οχήματα παράδοσης των εμβολίων βρίσκονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις δύο χώρες. Σύμφωνα με το νορβηγικό δίκτυο NRK, οι πρώτες δόσεις θα διανεμηθούν στις επτά πιο πληγείσες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Όσλο.

Στην Πολωνία, τα πρώτα εμβόλια των Pfizer/BioNTech θα διανεμηθούν σε 72 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε δημοσιογράφους ο Μιχάλ Κουτσμιερόβσκι, επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας Αποθεμάτων Πρώτων Υλών.

Η Εσθονία ήταν επίσης από τις πρώτες χώρες της ΕΕ που έλαβαν το εμβόλιο σήμερα το πρωί. Η πρώτη παρτίδα που παραδόθηκε στο Ταλίν περιλαμβάνει 9.750 δόσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Postimees.

Σε μήνυμά της μέσω twitter η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε πως «σήμερα γυρνάμε σελίδα.Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού παραδόθηκε σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Ο εμβολιασμός αρχίζει αύριο»

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV