Την ώρα που δεκάδες πόλεις στη Βόρεια Αμερική διαγωνίζονται για να φιλοξενήσουν τη δεύτερη «έδρα» της Amazon, την αποκαλούμενη «HQ2», η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου στον κόσμο επεκτείνει ακόμη τη βασική έδρα της. Κτίρια γραφείων και πολυτελή εστιατόρια έχουν πάρει τη θέση των αποθηκών και των θέσεων στάθμευσης στη συνοικία Σάουθ Λέικ Γιούνιον του Σιάτλ. Το συγκρότημα Spheres, που θα λειτουργήσει από αύριο, είναι το αποκορύφωμα μιας δεκαετίας οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή.

Οι τρεις γυάλινες σφαίρες φιλοξενούν σχεδόν 40.000 φυτά από 400 διαφορετικά είδη. Η Amazon, που είναι γνωστή για την απαιτητική εργασιακή κουλτούρα της, ελπίζει ότι το περιβάλλον θα εμπνεύσει τους υπαλλήλους της για να παρουσιάσουν νέα προϊόντα ή σχέδια. Ο χώρος θυμίζει περισσότερο θερμοκήπιο παρά γραφείο. Αντί για κλειστές αίθουσες συνεδριάσεων ή γραφεία, υπάρχουν μονοπάτια και αντισυμβατικοί χώροι συναντήσεων με καρέκλες.

We are in the press area getting ready for the grand opening of Amazon’s Spheres. We are surrounded by 40,000 plants from around the world. You can feel the humidity as soon as you walk in but it’s starting to cool down. More pix &

video coming up on @KIRO7Seattle pic.twitter.com/DCYsdgGxxM

— Patranya Bhoolsuwan (@PatranyaKIRO7) January 29, 2018