Ένας διαδηλωτής στο Ιράν απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις: Το βίντεο που έγινε viral

Viral έχει γίνει ένα βίντεο από το Ιράν με έναν διαδηλωτή να έχει καθίσει στη μέση του δρόμου στην Τεχεράνη και απέναντί του να έχει αστυνομικούς με μοτοσικλέτες.

Ο διαδηλωτής βρίσκεται απέναντι στις δυνάμεις της αστυνομίας στο Ιράν κατά την διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων των τελευταίων ημερών και μεταδίδεται από τα social media με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μια «ιρανική Τιενανμέν».

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων.

Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα. Κάποιοι από αυτούς πατούν με τα πόδια στο έδαφος.

Τα πλάνα, που αναμεταδοθήκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989 που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια.

A video shared with Iran International showed one protester sitting in the middle of a street in Tehran and refusing to move as motorbike-riding security forces moved in on demonstrators. pic.twitter.com/uic3kBOoPv — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Το AFP επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού.

Το βίντεο και φωτογραφίες της σκηνής έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες “like”, κυρίως στο Instagram.

We are fighting for peaceful world. For safety from Iran to UK and US. please support us. pic.twitter.com/ErrsHiVb1y — nimotainment (@nimotainment) December 30, 2025

Τα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν επίσης από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης για να εικονογραφήσουν αυτές τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τον καλπάζοντα υπερπληθωρισμό και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.