Νετανιάχου και Τραμπ συμφωνούν για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποστρατιωτικοποίηση του Λιβάνου

Η εύθραυση εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο έχει προκαλέσει εντάσεις στην σχέση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το περίφημο τηλεφώνημα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου έγινε «viral» τις τελευταίες ημέρες, στο οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ έβρισε και μίλησε σε έντονο ύφος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, όμως φαίνεται ότι δεν έχει «παγώσει» τις σχέσεις των δύο ηγετών.

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Ο Λευκός Οίκος πιέζει την ισραηλινή πλευρά να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού, όμως το Τελ Αβίβ συνεχίζει τα φονικά πλήγματα στην γειτονική του χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (03.06.2026) σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτου CNBC ότι συμμερίζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ τον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου.

«Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

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Αναφερόμενος στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες.

Παράλληλα ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί.