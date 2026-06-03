Mango: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργού στον θάνατο του Ισάκ Άντικ, στο μικροσκόπιο ψυχολόγος

Η υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ, συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στην Ισπανία, καθώς οι δικαστικές αρχές ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην πολύκροτη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλούς μήνες. Ακόμα ένα πρόσωπο μπαίνει στο μικροσκόπιο. Πρόκειται γαι την ψυχολόγος της οικογένειας

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για την θανάσιμη πτώση του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, στην Ισπανία έδωσε νέα εντολή για περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός επιχειρηματίας, ζητώντας αυτή τη φορά να εξεταστεί το ενδεχόμενο συμμετοχής τρίτου προσώπου στα γεγονότα.

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Στο επίκεντρο της νέας φάσης των ερευνών βρίσκεται μία ψυχολόγος που διατηρούσε πολυετή επαγγελματική σχέση με σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειας Άντικ.

Ο Ισάκ Άντικ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024 αφού έπεσε σε χαράδρα ενώ έκανε πεζοπορία στα βουνά του Μοντσερά, ένα περιστατικό που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως ατύχημα. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων στοιχείων οδήγησε τους ερευνητές να ανοίξουν ξανά την υπόθεση και να επικεντρώσουν τις υποψίες στον γιο του ιδρυτή της Mango.

Ο Τζόναθαν Άντικ, ο πρωτότοκος γιος του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και υποστηρίζει ότι το θανατηφόρο ατύχημα ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος.

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Μάλιστα έχει καταθέσει δύο βίντεο για να αποδείξει την αθωότητά του. Στο ένα επικαλείται την αρθρίτιδα του πατέρα του και στο άλλο φαίνεται ο πατέρας του να σκοντάφτει στο πεζοδρόμιο.

Η νέα κατεύθυνση που δίνει η ανακρίτρια

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia, η ανακρίτρια Ρακέλ Νιέτο έδωσε εντολή στην αστυνομία της Καταλονίας να εξετάσει «την ύπαρξη τρίτου προσώπου που συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα στα γεγονότα». Το πρόσωπο που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών είναι η J.L., θεραπεύτρια από τον Ισημερινό, η οποία κατοικεί στη Γερμανία αλλά πραγματοποιεί συχνά ταξίδια στη Βαρκελώνη προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικογένειες της περιοχής.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είχε επί σειρά ετών επαγγελματική σχέση με όλα σχεδόν τα βασικά μέλη της οικογένειας Άντικ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, είχε συνεργαστεί τόσο με τον ίδιο τον Ίσακ Άντικ όσο και με τα παιδιά του και την πρώην σύζυγό του. Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες και δεν θεωρείται ύποπτη από τη δικαιοσύνη, ωστόσο η ανακρίτρια ζητά να διερευνηθεί πλήρως ο ρόλος της και η πιθανή γνώση που μπορεί να είχε για γεγονότα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Εξετάζονται τηλεφωνικές κλήσεις

Στο ίδιο δικαστικό έγγραφο γίνεται εκτενής αναφορά στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών και τα οποία οδήγησαν τους ερευνητές σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τον πρωτότοκο γιο του επιχειρηματία. Η ανακρίτρια επισημαίνει ότι η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως «η πιθανή συμμετοχή του Τζόναθαν Άντικ, καθώς και το εάν υπήρξαν τρίτα πρόσωπα που συμμετείχαν στα γεγονότα».

Η υπόθεση είχε λάβει νέα διάσταση μετά την απόφαση προσωρινής κράτησής του. Στο σκεπτικό της απόφασης, η δικαστής είχε περιγράψει τις ενέργειές του ως «ενεργές, προσχεδιασμένες και προμελετημένες», εκτιμώντας ότι η παρουσία του στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο Μονσεράτ στις 14 Δεκεμβρίου δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Τζόναθαν Άντικ είχε επισκεφθεί το ίδιο σημείο τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στον ίδιο μήνα πριν από την πτώση που οδήγησε στον θάνατο του πατέρα του.

Οι δικαστικές αρχές θέλουν σε αυτό το στάδιο να χαρτογραφήσουν πλήρως τις κινήσεις και τις επαφές του Τζόναθαν Άντικ πριν και κατά τη διάρκεια των γεγονότων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αναλυτικά οι τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν την ώρα της πτώσης του Ίσακ Άντικ, αλλά και οι επικοινωνίες που προηγήθηκαν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια των ερευνητών να διαπιστώσουν εάν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο και εάν σε αυτό συμμετείχε και άλλο πρόσωπο. Η εντολή της ανακρίτριας να διερευνηθεί ο πιθανός ρόλος της ψυχολόγου δείχνει ότι οι αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο. Η ψυχολόγος αναμένεται να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί εις βάρος της οποιαδήποτε κατηγορία και δεν περιλαμβάνεται στους υπόπτους της υπόθεσης.