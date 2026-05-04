Λας Πάλμας και Τενερίφη τα επικρατέστερα λιμάνια για να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους 3 νεκρούς από χανταϊό

Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, «εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση» του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία ενός ιού, του χανταϊού και πλέει αυτήν τη στιγμή στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου η διαχειρίστρια εταιρεία τη Δευτέρα (04.05.2026).

«Αυστηρά προληπτικά μέτρα εφαρμόζονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, ιδίως μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης για τον ιό», ανέφερε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε στις 3 Μαΐου λόγο για τρεις θανάτους που συνδέονται με αυτήν την πιθανή εστία λοίμωξης με χανταΐό, μία νόσο που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

Three people have died from a suspected hantavirus outbreak aboard the MV Hondius cruise ship in the Atlantic Ocean, with one patient currently in intensive care in Johannesburg.

Αυτό το πλοίο, το MV Hondius, ταξίδευε από την Ουσουάια, στην Αργεντινή, προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου.