Κόσμος

Λας Πάλμας και Τενερίφη τα επικρατέστερα λιμάνια για να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους 3 νεκρούς από χανταϊό

Ο χανταΐός είναι μία νόσος που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και θάνατο, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Το κρουαζιερόπλοιο «Hondius»
Το κρουαζιερόπλοιο «Hondius» / REUTERS

Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων, «εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση» του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία ενός ιού, του χανταϊού και πλέει αυτήν τη στιγμή στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου η διαχειρίστρια εταιρεία τη Δευτέρα (04.05.2026).

«Αυστηρά προληπτικά μέτρα εφαρμόζονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, ιδίως μέτρα απομόνωσης, πρωτόκολλα υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης για τον ιό», ανέφερε η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», συνεχίζει το δελτίο Τύπου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε στις 3 Μαΐου λόγο για τρεις θανάτους που συνδέονται με αυτήν την πιθανή εστία λοίμωξης με χανταΐό, μία νόσο που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.

 

Αυτό το πλοίο, το MV Hondius, ταξίδευε από την Ουσουάια, στην Αργεντινή, προς το αρχιπέλαγος του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
128
57
49
49
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρόμπερτ Φίτσο: Ο φιλορώσος Σλοβάκος ηγέτης θα συναντηθεί με τον Πούτιν αλλά δεν θα παραστεί στην παρέλαση της «Ημέρας Νίκης»
Μετά το τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Σλοβακίας θα ταξιδέψει στη Μόσχα για την ρωσική στρατιωτική εκδήλωση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν (αριστερά) με τον Ρόμπερτ Φίτσο (δεξιά)
Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται θεραπεία για την καρδιά – «Το καθεστώς του Ιράν θέλει να την ξεφορτωθεί», λέει ο αδερφός της
Ο αδερφός της μεταξύ άλλων τονίζει πόσο άσχημα είναι η υγεία της και λέει πως κάθε μέρα ξυπνάει «περιμένοντας το χειρότερο τηλεφώνημα»
Ναργκίς Μοχαμαντί
Λίβανος: Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μόνο με παύση του πολέμου, λέει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και σύμμαχος της Χεζμπολάχ
Ο πιο σημαντικός σιίτης πολιτειακός παράγοντας απορρίπτει τις κατ'ιδίαν συναντήσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον πρόεδρο του Λιβάνου
Ισραηλινά στοιχεία πυροβολικού στον νότιο Λίβανο
Newsit logo
Newsit logo