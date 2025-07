Ένας νεκρός από τις φωτιές στην Κύπρο – Νύχτα τρόμου στην Λεμεσό

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κύπρο όπου μαίνονται ανεξέλεγκτες πυρκαγιές ειδικά στην επαρχία Λεμεσού.

Οι καταστροφές είναι μεγάλες ενώ ένας άνθρωπος βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του στο δρόμο Λάνιας-Άλασσας.

Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων από περιοχές που έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν Κυπριακά ΜΜΕ οι αρχές προσπαθούν να απεγκλωβίσουν 36 κατοίκους της Λόφου και σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κοινοτάρχης Λόφου, Γιάννος Νεοφύτου, δήλωσε ότι παρά το ότι είχαν έγκαιρα ενημερωθεί οι περίπου 230 κάτοικοι της κοινότητας για εκκένωση, κάποιοι έμειναν στο χωριό, το οποίο όμως περικυκλώθηκε τελικά από τις φλόγες.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι εκκενώνονταν οι Κοινότητες Αγίου Αμβροσίου, Κυβίδων και Σουνίου με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση να αποφεύγεται η κατεύθυνση ιδιωτικών οχημάτων προς αυτές τις κοινότητες.

Cyprus – huge fires out of control with strong winds and 45C predicted tomorrow!



Several villages evacuated and many homes under serious threat.



Any help from our neighbours needed urgently. pic.twitter.com/m9f1rjqMt8