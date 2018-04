Συναγερμός έχει σημάνει στα κεντρικά γραφεία του YouTube, στην Καλιφόρνια!

Περιστατικό με εισβολή ενόπλου βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής οι πληροφορίες έρχονται με το σταγονόμετρο!

Το βρετανικό BBC, κάνει λόγο για μαρτυρίες που αναφέρουν πως ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ωστόσο αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν, πλέον, λόγο όχι μόνο για πυροβολισμούς, αλλά και για τραυματίες!

«Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στις κεντρικές εγκαταστάσεις του YouTube στο Σαν Μπρούνο στην Καλιφόρνια». Αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ABC7 News μετέδωσε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά. Ανάμεσά τους ένας δέχτηκε σφαίρα στο στήθος. Το Γενικό Νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο τόνισε ότι έχει μεταφερεθεί ένας άγνωστος αριθμός θυμάτων από το περιστατικό. Η αστυνομία δεν έχει κάνει λόγο μέχρι στιγμής για τραυματίες.

Δύο είναι οι νέες πληροφορίες που έχουν προκύψει αυτή την ώρα:

– Πρώτον, ότι δράστης είναι μια γυναίκα (!)

– Δεύτερον, ότι στο σημείο έχει ήδη φτάσει διαπραγματευτής.

Τίποτα από τα δύο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως μέχρι στιγμής από τις Αρχές.

Δείτε την ζωντανή εικόνα που μεταδίδει από το σημείο η βρετανική Daily Mail



Όπως αναφέρει το Sputnik, το αστυνομικό τμήμα του San Bruno, στην Καλιφόρνια, ανταποκρίνεται σε αναφορές για περιστατικό με ένοπλο στα κεντρικά γραφεία του YouTube, στο San Bruno.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) April 3, 2018