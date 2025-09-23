Ένοχος ο άνδρας που προσπάθησε να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολ στη Φλόριντα

Ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα το 2024, δύο μήνες πριν από τις εκλογές, κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες.

Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον 59χρονο Ράιαν Ράουθ και για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, όπως ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ οταν έγινε το περιστατικό στη Φλόριντα, η οποία επισύρει την ποινή των ισοβίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση καταδεικνύει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποφασισμένο «να τιμωρεί όλους εκείνους που επιδίδονται σε πράξεις πολιτικής βίας», ήταν το σχόλιο που έκανε στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Παμ Μπόντι.

Ο Ράουθ είχε κρυφτεί σε θάμνους, έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Όταν τον εντόπισαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που περιπολούσαν στο γήπεδο έφυγε, χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα.

Ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ είπε στο δικαστήριο ότι το σχέδιό του ήταν «καλά προετοιμασμένο και θανατηφόρα σοβαρό» καθώς, αν δεν τον είχαν προσέξει οι πράκτορες, «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν ζωντανός» σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ράουθ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και απέλυσε τους δικηγόρους του για να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη. Η υπεράσπισή του βασιζόταν στον χαρακτήρα του, τον οποίο περιέγραψε ως ευγενικό και μη βίαιο.

Ο 59χρονος, που εργαζόταν ως εργολάβος κατασκευής στεγών, είχε εμπλακεί σε φιλοδημοκρατικά κινήματα στην Ταϊβάν και την Ουκρανία – στην τελευταία μάλιστα ταξίδεψε δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή.

Η κόρη του, Σάρα, είπε ότι έμεινε στην Ουκρανία επί 10 μήνες, κοιμόταν σε μια σκηνή στο Κίεβο και βοηθούσε στη στρατολόγηση εθελοντών και την εξεύρεση εφοδίων καθώς πίστευε ότι είχε καθήκον να στηρίζει ανθρώπους που θεωρούσε ευάλωτους ή ανυπεράσπιστους.

«Νόμιζε ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά», είπε η Σάρα Ράουθ.