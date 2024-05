Νέο βίντεο από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο που μετέφερε τον Ραϊσί – Εικόνες σοκ με τα διαμελισμένα σώματα

Βίντεο ντοκουμέντο κυκλοφόρησε λίγα λεπτά μετά την συντριβή του ελικοπτέρου του Ιράν, στο οποίο επενέβη ο πρόεδρος της χώρας Εμπραχίμ Ραϊσί μαζί με συνεργάτες του.

Στην πόλη Ταμπρίζ μεταφέρθηκαν οι σοροί του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλων έξι ατόμων, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν την Κυριακή (19.05.24) στο βορειοδυτικό Ιράν. Βίντεο από τη στιγμή που βρέθηκαν τα συντρίμμια δόθηκε στη δημοσιότητα με πλάνα από τα πτώματα των αξιωματούχων.

Οι σοροί των θυμάτων της συντριβής του ελικοπτέρου εντοπίστηκαν από ιρανικά σωστικά συνεργεία το πρωί της Δευτέρας σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Βαρζακάν. Μεταξύ των θυμάτων ήταν ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, ο κύριος ιμάμης της περιφέρειας, καθώς και ο αρχηγός της ασφάλειας του προέδρου και τρία μέλη του πληρώματος.

«Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης του ιρανικού ελικοπτέρου και τις σορούς του προέδρου Ραϊσί και των συνεργατών του», έγραψε ενημερωτικό μέσο στο X.

