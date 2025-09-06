Εντολή του Ισραήλ να εκκενωθεί η Γάζα: «Απομακρυνθείτε προς την ανθρωπιστική ζώνη του Αλ Μαουάσι»

Θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στην Γάζα, καθώς οι IDF εξέδωσαν σήμερα (06.09.2025) εντολή στους κατοίκους της να απομακρυνθούν προς μια παραθαλάσσια πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο στρατός του Ισραήλ σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και γι’ αυτό κάλεσε τους κατοίκους στην Γάζα να εκκενώσουν την πόλη, προς μια «ανθρωπιστική ζώνη» στην περιοχή Αλ Μαουάσι

«Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την (παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι ως ανθρωπιστική ζώνη προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί», αναφέρει η εντολή εκκένωσης στα αραβικά που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό.

Statement by the IDF Spokesperson in Arabic, Avichay Adraee:



Starting now, and in order to ease the departure from Gaza City, we announce Al-Mawasi as a humanitarian zone, where efforts are underway to provide improved humanitarian services.



Al-Rashid Street is designated… pic.twitter.com/S5Y35IPdAQ — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 6, 2025

«Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί», προστίθεται στο κείμενο αυτό.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου ένα εκατομμύριο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Γάζας και προειδοποιεί κατά μιας «καταστροφής» στην περίπτωση επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων σε αυτήν.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και προμήθειες τροφίμων.

Ισραηλινό πλήγμα στον πύργο Μουστάχα

Σημειώνεται πως χθες Παρασκευή (05.09.2025), οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ισοπέδωσαν μεγάλη πολυκατοικία στην πόλη της Γάζας, την 700ή ημέρα του πολέμου με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Στην πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε πολυκατοικία στο κέντρο, που κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Ανέφερε πως είχε προειδοποιήσει τον πληθυσμό για να περιοριστούν οι απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στην πολυκατοικία που έγινε στόχος η Χαμάς είχε εγκαταστήσει «υποδομές για να προετοιμάζονται και να διαπράττονται επιθέσεις» εναντίον μελών του.

Πρόσθεσε πως θα εξαπολύει «όλες τις επόμενες ημέρες (…) ακριβή και στοχευμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών», ιδίως εναντίον πολυκατοικιών.

Ο Ιζάτ αρ Ρισκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, απέρριψε τους ισραηλινούς ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «προσχήματα» και «ξεδιάντροπα ψέματα» τον ισχυρισμό του Ισραήλ πως το κίνημα χρησιμοποιεί για στρατιωτικούς σκοπούς πολυκατοικίες.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάρ από την πλευρά του κατηγόρησε το Ισραήλ πως ασκεί, βάζοντας στο στόχαστρο πολυκατοικίες, «πολιτική εξαναγκαστικού εκτοπισμού των αμάχων».

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου διατρανώνει πως θα καταστρέψει τη Χαμάς, που πήρε την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας το 2007, και θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του θυλάκου.

Επιμένει παρά την πίεση, εντός Ισραήλ και στο εξωτερικό, για να σιγήσουν τα όπλα και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων.