Κόσμος

«Πύργος Μουστάχα»: Ποιο είναι το κτίριο 12 ορόφων στη Γάζα που έγινε συντρίμμια από τον ισραηλινό στρατό

Πρόκειται για ένα από τα ψηλότερα κτίρια στην πόλη - «Άνοιξαν οι πύλες της Κόλασης στη Γάζα» είπε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ
Γάζα
Εικόνες δείχνουν το κτίριο να καταρρέει σε σύννεφο σκόνης και καπνού / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Γάζα. Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε το Al-Mushtaha Tower, ένα πολυώροφο κτίριο στη συνοικία Rimal, με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιείται από τη Χαμάς. Εικόνες δείχνουν το κτίριο να καταρρέει σε σύννεφο σκόνης και καπνού. 

Σύμφωνα με το Al Jazzera η επίθεση στον πύργο από τις ισραηλινές δυνάμεις έγινε μόλις 15 λεπτά μετά την εντολή αναγκαστικής εκκένωσης ενώ το κτίριο βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας, δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

«Άνοιξαν οι πύλες της Κόλασης στη Γάζα» είπε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ τονίζοντας ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή και προειδοποίησε για την επικείμενη κλιμάκωση στις επιχειρήσεις ελέγχου της πόλης.

Το κτίριο που αποτέλεσε στόχο του ισραηλινού στρατού, γνωστό ως Al-Mushtaha Tower, χτυπήθηκε σε πολλούς ορόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από την περιοχή, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu.

Το κτίριο 12 ορόφων – το οποίο ονομάζεται «Ο Πύργος Μουστάχα» – που χτύπησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας. Πρόκειται για έναν πολυώροφο πύργο κατοικιών και γραφείων. Ο πύργος είχε ήδη δεχθεί ισραηλινές επιθέσεις στο παρελθόν.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ισχυρίζεται ότι το πολυώροφο κτίριο στη Γάζα περιλάμβανε «υποδομές της Χαμάς» και χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων. 

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις απομάκρυνσης, χρήση ακριβείας σε στόχους και εναέρια επιτήρηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού.

«Πριν από λίγο, ο στρατός επιτέθηκε σε ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς. Τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντράι, σε ανακοίνωσή του στο X.

Γάζα
Το κτίριο βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας / REUTERS / Dawoud Abu Alkas
Γάζα
Ένα σύννεφο καπνού κάλυωε το κτίριο που ισοπέδωσε ο IFD / REUTERS / Dawoud Abu Alkas
Γάζα
Εικόνες δείχνουν το κτίριο να καταρρέει σε σύννεφο σκόνης και καπνού / REUTERS / Dawoud Abu Alkas
Γάζα
Το κτήριο που αποτέλεσε στόχο, γνωστό ως Al-Mushtaha Tower / REUTERS / Mahmoud Issa
Γάζα
A damaged building stands ahead of an Israeli strike, in Gaza City, September 5, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Γάζα
Το Ισραήλ «χτύπησε» πολυώροφο κτίριο δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων / REUTERS / Ebrahim Hajjaj

Πρόσθεσε ότι κάτω από το κτίριο βρισκόταν επίσης μια υπόγεια κατασκευή από την οποία οι μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν ενέδρες και τη χρησιμοποίησαν ως οδό διαφυγής.

Η διοίκηση του πολυώροφου πύργου Mushtaha στην πόλη της Γάζας, αρνήθηκε τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι το χρησιμοποιούν μαχητές της Χαμάς και δήλωσε ότι το κτίριο ήταν προσβάσιμο μόνο σε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές, ενώ αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο αλ Σίφα για ιατρική περίθαλψη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
New York Times: Η αποτυχημένη μυστική αποστολή των SEALs στη Βόρεια Κορέα που ενέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ
Το 2019, αμερικανική μονάδα κομάντο είχε αποστολή να κατασκοπεύσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν εν μέσω διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά – Η επιχείρηση, που εγκρίθηκε προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, απέτυχε
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν 1
Μακάβριο λάθος στη Λισαβόνα: Θαύμα για οικογένεια Γερμανών – Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου ενώ είχε δηλωθεί νεκρός στο τελεφερίκ
Η οικογένεια του 46χρονου Γερμανού ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του παιδιού του αλλά δεν τον αναγνώρισαν ανάμεσα στα θύματα - Αλαλούμ στον τραγικό απολογισμό των νεκρών
τελεφερίκ στη Λισαβόνα 15
Newsit logo
Newsit logo