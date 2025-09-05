«Πύργος Μουστάχα»: Ποιο είναι το κτίριο 12 ορόφων στη Γάζα που έγινε συντρίμμια από τον ισραηλινό στρατό

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Γάζα. Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε το Al-Mushtaha Tower, ένα πολυώροφο κτίριο στη συνοικία Rimal, με την αιτιολογία ότι χρησιμοποιείται από τη Χαμάς. Εικόνες δείχνουν το κτίριο να καταρρέει σε σύννεφο σκόνης και καπνού.

Σύμφωνα με το Al Jazzera η επίθεση στον πύργο από τις ισραηλινές δυνάμεις έγινε μόλις 15 λεπτά μετά την εντολή αναγκαστικής εκκένωσης ενώ το κτίριο βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας, δίπλα σε σκηνές εκτοπισμένων Παλαιστινίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Άνοιξαν οι πύλες της Κόλασης στη Γάζα» είπε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ τονίζοντας ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή και προειδοποίησε για την επικείμενη κλιμάκωση στις επιχειρήσεις ελέγχου της πόλης.

Το κτίριο που αποτέλεσε στόχο του ισραηλινού στρατού, γνωστό ως Al-Mushtaha Tower, χτυπήθηκε σε πολλούς ορόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από την περιοχή, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου Anadolu.

The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 5, 2025

Το κτίριο 12 ορόφων – το οποίο ονομάζεται «Ο Πύργος Μουστάχα» – που χτύπησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είναι ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας. Πρόκειται για έναν πολυώροφο πύργο κατοικιών και γραφείων. Ο πύργος είχε ήδη δεχθεί ισραηλινές επιθέσεις στο παρελθόν.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ισχυρίζεται ότι το πολυώροφο κτίριο στη Γάζα περιλάμβανε «υποδομές της Χαμάς» και χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις απομάκρυνσης, χρήση ακριβείας σε στόχους και εναέρια επιτήρηση, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού.

«Πριν από λίγο, ο στρατός επιτέθηκε σε ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς. Τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την προώθηση και την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντράι, σε ανακοίνωσή του στο X.

Πρόσθεσε ότι κάτω από το κτίριο βρισκόταν επίσης μια υπόγεια κατασκευή από την οποία οι μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν ενέδρες και τη χρησιμοποίησαν ως οδό διαφυγής.

Η διοίκηση του πολυώροφου πύργου Mushtaha στην πόλη της Γάζας, αρνήθηκε τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι το χρησιμοποιούν μαχητές της Χαμάς και δήλωσε ότι το κτίριο ήταν προσβάσιμο μόνο σε εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές, ενώ αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσκομείο αλ Σίφα για ιατρική περίθαλψη.