Επεισόδιο με Τραμπ και πρόεδρο της Νότιας Αφρικής στον Λευκό Οίκο: Η «γενοκτονία λευκών» και η ατάκα «λυπάμαι που δεν έχω αεροπλάνο να σου χαρίσω»

Ένα νέο επεισόδιο διαδραματίστηκε σήμερα Τετάρτη (21.05.25) στον Λευκό Οίκο. «Πρωταγωνιστές» αυτή τη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα, τον οποίο χαρακτήρισε «αμφιλεγόμενο» σε ορισμένους κύκλους, μιλώντας του για «γενοκτονία» των λευκών αγροτών στη χώρα του.

Υποδεχόμενος τον Ραμαφόσα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε αρχικά ότι είναι «μεγάλη τιμή» να βρίσκεται με τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής ο οποίος είναι «πραγματικά αξιοσέβαστος σε ορισμένους κύκλους» αλλά «λιγότερο αξιοσέβαστος σε άλλους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες για τη Νότια Αφρική και θέλει να τις συζητήσει με τον Ραμαφόσα. «Έχουμε πολλούς ανθρώπους που αισθάνονται ότι διώκονται και έρχονται στις ΗΠΑ. Παίρνουμε (ανθρώπους) από πολλές (…) τοποθεσίες, εάν αισθανθούμε ότι γίνονται διώξεις ή γενοκτονία. Γενικά, είναι λευκοί αγρότες και φεύγουν από τη Νότια Αφρική και (…) είναι λυπηρό να το βλέπεις. Αλλά ελπίζω να έχουμε μία εξήγηση γι’ αυτό, επειδή ξέρω ότι δεν το θέλετε», συνέχισε.

Στη συνέχεια, υπάλληλοι του Λευκού Οίκου έπαιξαν βίντεο που αναφέρονται στους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας των «Αφρικάνερ», απογόνων των λευκών αποίκων στη Νότια Αφρική. Ο Ραμαφόσα καθόταν σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια που προβάλλονταν οι εικόνες αυτές, ωστόσο στη συνέχεια είπε ότι οι λευκοί σταυροί που εμφανίζονται σε κάποια από τα πλάνα είναι «κάτι που δεν έχει ξαναδεί ποτέ». «Θα ήθελα να ξέρω πού είναι αυτό, γιατί δεν έχω ξαναδεί» αυτά τα βίντεο, τόνισε.

Στα βίντεο εικονίζονταν δεκάδες αυτοκίνητα που μετέφεραν «ολόκληρες οικογένειες» λευκών αγροτών που έφευγαν από τη γη τους.

Ο Τραμπ επέμεινε, δείχνοντάς του φωτοτυπίες από ρεπορτάζ που αναφέρονταν στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς και λέγοντας: «Τους σκοτώνουν».

«Δεν ξέρω τι θέλω να κάνει ο Ραμαφόσα γι’ αυτήν την κατάσταση», συνέχισε.

