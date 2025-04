«Έπεσε» το Spotify – Εκατομμύρια οι αναφορές για προβλήματα στη μουσική πλατφόρμα

Χρήστες της υπηρεσίας μουσικής Spotify, αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης με την πλατφόρμα, με τις αναφορές να πέφτουν βροχή.

Οι αναφορές για αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς στο Spotify, ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα της Μ. Τετάρτης (16.04.2025) – γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδας.



Οι χρήστες, δεν μπορούν να αναπαράγουν μουσική ή να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, ενώ ο ιστότοπος DownDetector καταγράφει μαζικές αναφορές από διάφορες χώρες.

We’re aware of some issues right now and are checking them out!