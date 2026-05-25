Η Ρωσία παρενόχλησε αεροσκάφος που μετέφερε τον Βρετανό υπουργό Άμυνας: «Ήταν απερίσκεπτη παρέμβαση»

Ένα σοβαρό περιστατικό κατήγγειλε σήμερα (25.05.2026) ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, αφού αποκάλυψε ότι η Ρωσία ευθύνεται για παρεμβολές στο σήμα GPS του αεροσκάφους που τον μετέφερε την προηγούμενη εβδομάδα σε επίσημη επίσκεψη σε τρίτη χώρα.

Χθες Κυριακή (24.05.2206) η εφημερίδα «The Times» αποκάλυψε ότι το δορυφορικό σήμα του κυβερνητικού αεροσκάφους διακόπηκε την Πέμπτη (21.05.2026) κοντά στα σύνορα με την Ρωσία, ενώ ο Τζον Χίλι επέστρεφε από την Εσθονία, όπου είχε μεταβεί για να συναντήσει Βρετανούς στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί.

«Πρόκειται για μια απερίσκεπτη ρωσική παρέμβαση, όμως η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) είναι καλά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τις ενέργειες υπογράμμισε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο τις πληροφορίες που αποκάλυψε η εφημερίδα «The Times».

Η πηγή δεν διευκρίνισε αν το αεροσκάφος αποτέλεσε σκόπιμο στόχο.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης πτήσης, τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές δεν μπορούσαν πλέον να συνδεθούν στο Ιντερνετ και οι πιλότοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους για να προσδιορίσουν τη θέση του αεροσκάφους, ενός Falcon 900LX, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα, δημοσιογράφος της οποίας βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αναγνωριστικό αεροσκάφος της Royal Air Force «αναχαιτίστηκε με επικίνδυνο τρόπο» από ρωσικά μαχητικά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα τον Απρίλιο.

A @RoyalAirForce Rivet Joint aircraft operating in international airspace over the Black Sea was dangerously intercepted by Russian military jets – flying as close as six metres and triggering onboard emergency systems.



Despite these reckless manoeuvres, RAF crew completed their… pic.twitter.com/QyUP7dE4OJ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 20, 2026

Ο Τζον Χίλι είχε τότε καταδικάσει το συμβάν, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά των Ρώσων πιλότων στον διεθνή εναέριο χώρο «επικίνδυνη και απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι αυτό «δεν θα «ποτρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δέσμευσή του να υπερασπίζεται το NATO, τους συμμάχους και τα συμφέροντά του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα».

Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε ότι το περιστατικό πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα ήταν το σοβαρότερο που αφορούσε βρετανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος από το 2022, όταν ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος είχε εκτοξεύσει πύραυλο κοντά σε βρετανικό αεροσκάφος στην ίδια περιοχή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Το 2024, αεροσκάφος της Royal Air Force που μετέφερε τον τότε υπουργό Άμυνας, Γκραντ Σαπς, είχε δεχθεί προσωρινή παρεμβολή στα σήματά του κοντά στο ρωσικό έδαφος κατά την επιστροφή του από την Πολωνία.