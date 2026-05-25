Κόσμος

Η Ρωσία παρενόχλησε αεροσκάφος που μετέφερε τον Βρετανό υπουργό Άμυνας: «Ήταν απερίσκεπτη παρέμβαση»

Προηγήθηκε περιστατικό με την επικίνδυνη αναχαίτιση βρετανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στην Μαύρη Θάλασσα
Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-27
Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-27 / RAF / Handout via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα σοβαρό περιστατικό κατήγγειλε σήμερα (25.05.2026) ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, αφού αποκάλυψε ότι η Ρωσία ευθύνεται για παρεμβολές στο σήμα GPS του αεροσκάφους που τον μετέφερε την προηγούμενη εβδομάδα σε επίσημη επίσκεψη σε τρίτη χώρα.

Χθες Κυριακή (24.05.2206) η εφημερίδα «The Times» αποκάλυψε ότι το δορυφορικό σήμα του κυβερνητικού αεροσκάφους διακόπηκε την Πέμπτη (21.05.2026) κοντά στα σύνορα με την Ρωσία, ενώ ο Τζον Χίλι επέστρεφε από την Εσθονία, όπου είχε μεταβεί για να συναντήσει Βρετανούς στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί.

«Πρόκειται για μια απερίσκεπτη ρωσική παρέμβαση, όμως η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) είναι καλά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τις ενέργειες υπογράμμισε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, επιβεβαιώνοντας στο Γαλλικό Πρακτορείο τις πληροφορίες που αποκάλυψε η εφημερίδα «The Times».

Η πηγή δεν διευκρίνισε αν το αεροσκάφος αποτέλεσε σκόπιμο στόχο.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης πτήσης, τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές δεν μπορούσαν πλέον να συνδεθούν στο Ιντερνετ και οι πιλότοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεθόδους για να προσδιορίσουν τη θέση του αεροσκάφους, ενός Falcon 900LX, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα, δημοσιογράφος της οποίας βρισκόταν μέσα στο αεροπλάνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αναγνωριστικό αεροσκάφος της Royal Air Force «αναχαιτίστηκε με επικίνδυνο τρόπο» από ρωσικά μαχητικά πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα τον Απρίλιο.

 

Ο Τζον Χίλι είχε τότε καταδικάσει το συμβάν, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά των Ρώσων πιλότων στον διεθνή εναέριο χώρο «επικίνδυνη και απαράδεκτη», προσθέτοντας ότι αυτό «δεν θα «ποτρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο από τη δέσμευσή του να υπερασπίζεται το NATO, τους συμμάχους και τα συμφέροντά του απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα».

Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε ότι το περιστατικό πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα ήταν το σοβαρότερο που αφορούσε βρετανικό αναγνωριστικό αεροσκάφος από το 2022, όταν ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος είχε εκτοξεύσει πύραυλο κοντά σε βρετανικό αεροσκάφος στην ίδια περιοχή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Το 2024, αεροσκάφος της Royal Air Force που μετέφερε τον τότε υπουργό Άμυνας, Γκραντ Σαπς, είχε δεχθεί προσωρινή παρεμβολή στα σήματά του κοντά στο ρωσικό έδαφος κατά την επιστροφή του από την Πολωνία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
133
110
84
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται ομαλά – Οι χώρες της Μέσης Ανατολής να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ
Πρόσθεσε επίσης ότι οι συμφωνίες θα είναι ένα «έγγραφο που θα τυγχάνει σεβασμού όσο κανένα άλλο που έχει υπογραφεί ποτέ, οπουδήποτε στον κόσμο»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo