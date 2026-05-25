Κόσμος

Η Βρετανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει φτάσει ποτέ τον Μάιο – Άγγιξε τους 33,5 βαθμούς Κελσίου

Η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι πιθανό να φτάσει τους 34 °C ή ίσως και τους 35 °C
Βρετανία καύσωνας
Άνθρωποι κάνουν μπάνιο στον ποταμό Τάμεση στο Teddington Lock / REUTERS/Isabel Infantes
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε ρεκόρ υψηλότερης για την εποχή θερμοκρασίας έφτασε σήμερα (25/5/2026) και η Βρετανία, μετά τη Γαλλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33,5 βαθμούς Κελσίου σε περιοχή κοντά στο Λονδίνο.

Μάλιστα η Βρετανία κατέγραψε την μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μαΐου, μετά από το κύμα καύσωνα που «χτύπησε» χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8° Κελσίου, που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944.

Οι 33,5° βαθμοί Κελσίου μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, δυτικά της πρωτεύουσας, τόνισε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως η Βρετανία έτσι και η Γαλλία ήρθε αντιμέτωπη με πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αφού στο Παρίσι ο υδράργυρος ξεπέρασε το Σάββατο για πρώτη φορά φέτος τους 30° Κελσίου, φτάνοντας τους 31,9° Κελσίου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και ένας ηλικιωμένος ατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι πιθανό να φτάσει τους 34 °C ή ίσως και τους 35 °C.

Υπενθυμίζουμε ότι η μέση θερμοκρασία για τα τέλη Μαΐου κυμαίνεται μεταξύ 14 και 20 °C. Με τις σημερινές θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά 15 °C τον μέσο όρο, πρόκειται για έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα για αυτή την εποχή του χρόνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
133
110
84
67
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται ομαλά – Οι χώρες της Μέσης Ανατολής να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ
Πρόσθεσε επίσης ότι οι συμφωνίες θα είναι ένα «έγγραφο που θα τυγχάνει σεβασμού όσο κανένα άλλο που έχει υπογραφεί ποτέ, οπουδήποτε στον κόσμο»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo