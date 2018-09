Μια πηγή των συριακών υπηρεσιών πληροφοριών έκανε λόγο στο ρωσικό πρακτορείο Sputnik επίσης για επίθεση με πυραύλους ενάντια στο αεροδρόμιο, σημειώνοντας ότι το αλ Μεζέχ δεν επηρεάστηκε από την επίθεση. Όπως είπε, σημειώθηκαν εκρήξεις σε μια αποθήκη πυρομαχικών που βρισκόταν κοντά ως αποτέλεσμα της επίθεσης. Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι τα συριακά αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισαν τις επιθέσεις.

#BREAKING#Syria

Several explosions of a military airport on the outskirts of #Damascus

Sanaa news agency: military sources confirmed that a militant airport in southwest Damascus have been blown up by explosive ordnance. pic.twitter.com/9omiFtGG36

— mostafa.m (@MostafaMe4) September 2, 2018