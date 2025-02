Επιδρομή του Ισραήλ στον Λίβανο με στόχο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Επίθεση με στόχο ένα μέλος της αεροπορίας της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε το Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, το απόγευμα του Σαββάτου (15.02.2025). Τουλάχιστον δύο νεκροί ο απολογισμός, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ, «η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε πρόσφατα, στοχοθετημένα (…) κατά ενός σημαντικού τρομοκράτη μέλους της αεροπορικής μονάδας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

Η ισραηλινή ανακοίνωση διευκρίνισε ότι ο στόχος αυτής της επίθεσης «παραβίαζε επανειλημμένα τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τις τελευταίες εβδομάδες».

BREAKING:



Israel is wiping out civilian homes in Yaroun, South Lebanon—blatantly violating the so-called ceasefire.



Another night of terror.

Another crime against humanity.



