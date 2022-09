Η ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού στην Ζαπορίζια ήταν το κύριο – αλλά όχι το μόνο – αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γαλλικού Προεδρικού Μεγάρου, ο Μακρόν επανέλαβε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας.

Ο Γάλλος Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων συνδέεται άρρηκτα με την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ηλυσίων. «Επανέλαβε επίσης ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η ουκρανική κυριαρχία στον πυρηνικό σταθμό».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε εξάλλου να πληροφορηθεί ποιες είναι οι «στρατιωτικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές» ανάγκες της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας «την πλήρη στήριξη της Γαλλίας» στο Κίεβο.

Στην επικοινωνία αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Twitter και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας το γεγονός ότι η διάρκειά της ξεπέρασε την μιάμιση ώρα:

Held substantive, more than 1.5 hour-long talks with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Told him about the situation at the front & the course of countering RF's aggression. Coordinated further defense support from 🇫🇷. Exchanged assessments of the results of the IAEA mission to #ZNPP