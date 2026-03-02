Κόσμος

Επικοινωνία Ρούτε – Ερντογάν για Ιράν και Μέση Ανατολή

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ τόνισε τη σημασία της προσέγγισης «360 μοιρών» και την ετοιμότητα της Συμμαχίας ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας επεσήμανε ότι πρέπει «να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία» για βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή
Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεξιά, και ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε
Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεξιά, και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε (Φωτογραφία αρχείου / Turkish Presidency via AP)

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα, 2 Μαρτίου 2026, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με αντικείμενο το Ιράν και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν στη σημασία της προσέγγισης ασφάλειας «360 μοιρών» της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητά της να αντιμετωπίζει απειλές από κάθε κατεύθυνση.

«Είμαστε πάντα έτοιμοι να αποτρέψουμε και να αμυνθούμε έναντι οποιασδήποτε απειλής από οποιαδήποτε κατεύθυνση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν

 

Από την πλευρά της Άγκυρας, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισήμανε στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ πως πρέπει «να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία» προκειμένου να επιτευχθεί «διαρκής και βιώσιμη ειρήνη» στη Μέση Ανατολή. Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως η Άγκυρα παρακολουθεί «εκ του σύνεγγυς» τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.
 
 
 

