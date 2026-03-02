Επικοινωνία Ρούτε – Ερντογάν για Ιράν και Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα, 2 Μαρτίου 2026, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με αντικείμενο το Ιράν και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν στη σημασία της προσέγγισης ασφάλειας «360 μοιρών» της Συμμαχίας, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητά της να αντιμετωπίζει απειλές από κάθε κατεύθυνση.

«Είμαστε πάντα έτοιμοι να αποτρέψουμε και να αμυνθούμε έναντι οποιασδήποτε απειλής από οποιαδήποτε κατεύθυνση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

I spoke with @RTErdogan about Iran and the security situation in the region. We both agree on the importance of NATO’s 360-degree approach to security, and that we are always ready to deter and defend against any threat, from any direction. — Mark Rutte (@SecGenNATO) March 2, 2026

Από την πλευρά της Άγκυρας, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισήμανε στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ πως πρέπει «να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία» προκειμένου να επιτευχθεί «διαρκής και βιώσιμη ειρήνη» στη Μέση Ανατολή. Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως η Άγκυρα παρακολουθεί «εκ του σύνεγγυς» τη σύγκρουση μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.





