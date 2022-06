Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται εδώ και τέσσερις μήνες, το Κίεβο συνεχίζει να εκφράζει την ανάγκη του για περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση. Αυτό επεσήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στην τελευταία του επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Γενς Στόλτενμπεργκ συνομίλησαν σήμερα (28.06.2022), λίγο πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του NATO στην Μαδρίτη. Την τηλεφωνική επικοινωνία τους επικοινωνία έκανε γνωστή, με ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Είχα τηλεφωνική συνομιλία με τον γενικό γραμματέα του NATO @jensstoltenberg. Συντόνισα τις θέσεις την παραμονή της #NATOSummit στη Μαδρίτη» έγραψε στο Twitter o Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Υπογράμμισα την σημασία ενός ισχυρού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας για την Ουκρανία για την αποτροπή των ρωσικών τρομοκρατικών επιθέσεων» προσθέτει.

Had a phone conversation with NATO Secretary General @jensstoltenberg. Coordinated positions on the eve of the #NATOSummit in Madrid. Stressed the importance of a powerful missile defense system for Ukraine to prevent Russian terrorist attacks. #StopRussia