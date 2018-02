Επιμένει ο Τραμπ για το τείχος – «Χάσιμο χρόνο οποιοδήποτε άλλο σχέδιο για τη μετανάστευση»

Με ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε πως οποιοδήποτε σχέδιο εκπονήσει το Κογκρέσο για τη μετανάστευση, το οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνει την ανέγερση ενός τείχους κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ- Μεξικό,θα είναι ένα «πλήρες χάσιμο χρόνου».

«Οποιαδήποτε συμφωνία για το πρόγραμμα DACA που δεν θα περιλαμβάνει ΣΘΕΝΑΡΗ ασφάλεια στα σύνορα και το ΤΕΙΧΟΣ που έχουμε απεγνωσμένα ανάγκη είναι πλήρες χάσιμο χρόνου. Η 5η Μαρτίου καταφθάνει και οι Δημοκρατικοί φαίνεται πως δεν ενδιαφέρονται για την DACA. Καταλήξτε σε συμφωνία!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter.

Any deal on DACA that does not include STRONG border security and the desperately needed WALL is a total waste of time. March 5th is rapidly approaching and the Dems seem not to care about DACA. Make a deal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Φεβρουαρίου 2018