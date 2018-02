Επιμένει ο Τραμπ: «Πρέπει να χτίσουμε το τείχος στο Μεξικό»

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου των ΗΠΑ απελαύνουν μετανάστες που είναι μέλη συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος και υπήκοοι του Ελ Σαλβαδόρ, αλλά αυτοί επιστρέφουν, πριν προσθέσει: «Το Ελ Σαλβαδόρ απλά μας παίρνει τα λεφτά, το Μεξικό πρέπει να βοηθήσει ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ με αυτό το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε Το Τείχος!»

Tο υπουργείο Εξωτερικών του Ελ Σαλβαδόρ αντέδρασε έντονα στα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, τονίζοντας ότι «για άλλη μια φορά» ο ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου προσβάλλει «την αξιοπρέπεια» της κεντροαμερικανικής χώρας και «παραλείπει τις προσπάθειες και τη συμβολή» της στις προσπάθειες καταπολέμησης της δράσης των συμμοριών, σε συνεργασία με άλλα κράτη της περιοχής καθώς και με τις αρχές των ΗΠΑ.

Επ’ αυτού, η διπλωματία του Ελ Σαλβαδόρ υπογράμμισε τις πρόσφατες συλλήψεις ηγετικών στελεχών συμμοριών και τα πλήγματα που καταφέρθηκαν στις οργανώσεις τους, ενώ επισήμανε πως καταβάλλονται προσπάθειες από κοινού με τις αρχές της Ονδούρας και της Γουατεμάλας – τα τρία κράτη αποκαλούνται και Βόρειο Τρίγωνο.

Τον Σεπτέμβριο, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κι οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας και της Ονδούρας ανακοίνωσαν ότι ασκήθηκαν διώξεις σε 3.800 και πλέον μέλη των συμμοριών Μάρα Σαλβατρούτσα, 70 εκ των οποίων βρίσκονταν σε έξι αμερικανικές Πολιτείες.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής σήμανε τη δεύτερη επίσημη διαμαρτυρία της κυβέρνησης του προέδρου Σαλβαδόρ Σάντσες Σερέν που απευθύνεται στην Ουάσινγκτον μέσα σε ισάριθμους μήνες.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ είχε εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της όταν μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο Τραμπ αναφέρθηκε επανειλημμένα στο κράτος αυτό της Κεντρικής Αμερικής -και πολλές άλλες χώρες προέλευσης μεταναστών- χρησιμοποιώντας τον όρο «απόπατος».

Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ διεμήνυσε ότι περίπου 200.000 μετανάστες από το Ελ Σαλβαδόρ που ζουν και εργάζονται στις ΗΠΑ από το 2001 θα απολέσουν το δικαίωμα να ζουν στην αμερικανική επικράτεια το 2019.

MS-13 gang members are being removed by our Great ICE and Border Patrol Agents by the thousands, but these killers come back in from El Salvador, and through Mexico, like water. El Salvador just takes our money, and Mexico must help MORE with this problem. We need The Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2018