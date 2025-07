Επιμένει ο Χαμενεΐ: «Το Ιράν είναι ικανό και έτοιμο να αντιμετωπίσει νέα επίθεση – Θα είμαστε πάντα νικητές»

Νέες απειλές κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ εξαπέλυσε σήμερα (16.07.2025) ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε σχόλια που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Μετά τον 12ημερο πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, που έληξε μετά το μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο Αλί Χαμενεΐ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη παραμένει έτοιμη και ικανή να απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση.

O Χαμενεΐ χαρακτήρισε το Ισραήλ «καρκινικό όγκο» και είπε ότι οι ΗΠΑ είναι συνεργοί στα εγκλήματα των Ισραηλινών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το να πολεμάει κανείς τις ΗΠΑ και τον σκύλο τους με λουρί, το Ισραήλ, είναι αξιέπαινο».

The Iranian nation accomplished a great feat in the recent war imposed by the Zionists. This feat was a matter of determination. The very fact that a nation is ready to confront the power of the US and the Zionist regime carries immensely significant value. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 16, 2025

Before Iran’s Islamic Revolution, just mentioning the US’s name frightened people, let alone engaging in an actual confrontation with them. Now the same nation has reached a point where it doesn’t fear the US. Rather, it frightens them and carries out whatever operations it can. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 16, 2025

«Το ιρανικό έθνος πέτυχε ένα μεγάλο κατόρθωμα στον πρόσφατο πόλεμο που επιβλήθηκε από τους Σιωνιστές. Αυτό το κατόρθωμα ήταν θέμα αποφασιστικότητας. Το ίδιο το γεγονός ότι ένα έθνος είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τη δύναμη των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος έχει εξαιρετικά σημαντική αξία» είπε αρχικά.

The Iranian nation will never be the weaker side in any field. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 16, 2025

The nation of #Iran will definitely be victorious. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) July 16, 2025

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν, η απλή αναφορά του ονόματος των ΗΠΑ φόβιζε τους ανθρώπους, πόσο μάλλον η εμπλοκή σε μια πραγματική αντιπαράθεση μαζί τους. Τώρα το ίδιο έθνος έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν φοβάται τις ΗΠΑ. Αντίθετα, τις τρομάζει και εκτελεί ό,τι επιχειρήσεις μπορεί».

Στο τέλος, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε: «Το ιρανικό έθνος δεν θα είναι ποτέ η αδύναμη πλευρά σε κανέναν τομέα και θα είμαστε πάντα στην πλευρά των νικητών».