Επίσκεψη Πάπα στην Τουρκία: Έβγαλαν μέχρι και μπλουζάκια – Πυρετώδεις προετοιμασίες για την ιστορική συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Για το πρώτο αποστολικό ταξίδι του μετά την ενθρόνισή του, ετοιμάζεται ο Πάπας Λέων, με πρώτο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια θα πάει στη Νίκαια της Βιθυνίας, για τους εορτασμούς των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Στην Τουρκία, σύμφωνα με το ΕΡΤnews όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι εκείνος που θα υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα.

Στη συνέχεια, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη συνάντηση του Πάπας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, καθώς θα είναι μια ιστορική συνάντηση, στο πλαίσιο ενός θεολογικού διαλόγου και των καλών σχέσεων που διατηρούν οι δυο Εκκλησίες.

Πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Τουρκία και τον Λίβανο, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους στην εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για τη σημασία του πρώτου αυτού αποστολικού ταξιδιού στο εξωτερικό.

«Αυτό το ταξίδι πραγματοποιείται κυρίως για να εορταστούν τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας και του χριστιανικού “Πιστεύω” όπως και να τιμήσουμε τη μορφή του Ιησού Χριστού.

Πριν από λίγες ημέρες, η Καθολική Εκκλησία δημοσίευσε αποστολική επιστολή, η οποία μιλά ακριβώς για τη σημασία της ενότητας των Χριστιανών, που μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο. Χρειάζεται η χριστιανική μας μαρτυρία.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έχουμε ήδη συναντηθεί και άλλες φορές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών» δήλωσε.