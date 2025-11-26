Κόσμος

Επίσκεψη Πάπα στην Τουρκία: Έβγαλαν μέχρι και μπλουζάκια – Πυρετώδεις προετοιμασίες για την ιστορική συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

«Πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών» είπε ο ίδιος
Ένα μπλουζάκι με την εικόνα του Πάπα Λέοντα κρέμεται στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας πριν από την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα XIV στην Κωνσταντινούπολη REUTERS
Ένα μπλουζάκι με την εικόνα του Πάπα Λέοντα κρέμεται στην Καθολική Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας πριν από την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα XIV στην Κωνσταντινούπολη REUTERS / Murad Sezer

Για το πρώτο αποστολικό ταξίδι του μετά την ενθρόνισή του, ετοιμάζεται ο Πάπας Λέων, με πρώτο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια θα πάει στη Νίκαια της Βιθυνίας, για τους εορτασμούς των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο.

Στην Τουρκία, σύμφωνα με το ΕΡΤnews όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι εκείνος που θα υποδεχθεί τον Πάπα Λέοντα.

Στη συνέχεια, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη συνάντηση του Πάπας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, καθώς θα είναι μια ιστορική συνάντηση, στο πλαίσιο ενός θεολογικού διαλόγου και των καλών σχέσεων που διατηρούν οι δυο Εκκλησίες.

REUTERS
Η καθολική εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας είναι διακοσμημένη με σημαίες της Τουρκίας και του Βατικανού εν όψει της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα XIV στην Τουρκία REUTERS / Murad Sezer

Πριν αναχωρήσει για το ταξίδι του στην Τουρκία και τον Λίβανο, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄συνομιλώντας με τους δημοσιογράφους στην εξοχική του κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για τη σημασία του πρώτου αυτού αποστολικού ταξιδιού στο εξωτερικό.

REUTERS
REUTERS / Remo Casilli

«Αυτό το ταξίδι πραγματοποιείται κυρίως για να εορταστούν τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας και του χριστιανικού “Πιστεύω” όπως και να τιμήσουμε τη μορφή του Ιησού Χριστού.

Πριν από λίγες ημέρες, η Καθολική Εκκλησία δημοσίευσε αποστολική επιστολή, η οποία μιλά ακριβώς για τη σημασία της ενότητας των Χριστιανών, που μπορεί να αποτελέσει και πηγή ειρήνης για όλο τον κόσμο. Χρειάζεται η χριστιανική μας μαρτυρία.

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έχουμε ήδη συναντηθεί και άλλες φορές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να προάγουμε την ενότητα όλων των Χριστιανών» δήλωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το μήνυμα του Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’: «Μοιραστήκαμε τις κοινές μας προσδοκίες για την παγκόσμια ειρήνη»
«Εύχομαι οι συνομιλίες μας να αποφέρουν οφέλη για όλη την ανθρωπότητα και εκφράζω τις ευχές μου για ειρήνη, ειρήνη και ευημερία στον καθολικό κόσμο». είπε ο ίδιος
ερντογαν
Newsit logo
Newsit logo