Επιστήμονες «ανέστησαν» τους εξαφανισμένους ανταρόλυκους, γνωστούς από το Game of Thrones: Γνωρίστε τα κουτάβια Ρωμύλο, Ρώμο και Καλίσι

Ήταν 13.000 χρόνια πριν όταν εξαφανίστηκαν οι ανταρόλυκοι. Ένα είδος λύκου, που έγινε γνωστό από τη διάσημη τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones». Τώρα οι επιστήμονες καταφέρνουν το… αδύνατον. Να τους «αναστήσουν».

Συγκεκριμένα, επιστήμονες της εταιρείας Colossal Biosciences ισχυρίζονται πως αναβίωσαν τους εξαφανισμένους ανταρόλυκους, ανακτώντας DNA από τα απολιθώματά τους.

Το πείραμα, το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ξεκίνησε το 2021 όταν μία ομάδα επιστημόνων με τη βοήθεια των νέων δειγμάτων κάταφερε να τροποποιήσει 20 γονίδια γκρίζων λύκων, ώστε αυτά να αποκτήσουν καίρια χαρακτηριστικά των ανταρόλυκων.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι New York Times, δημιούργησαν έμβρυα από τα τροποποιημένα κύτταρα, τα οποία εμφυτεύτηκαν σε παρένθετες μητέρες (σκύλους) και περίμεναν να γεννηθούν.

Το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε χθες, Δευτέρα (07.04.25), προκαλώντας αίσθηση παγκοσμίως, είναι τρεις χαριτωμένοι μικροί λύκοι – δύο αρσενικοί έξι μηνών και ένα θηλυκό δύο μηνών, με ονόματα Ρωμύλος, Ρώμος και Καλίσι αντίστοιχα.

Τα κουτάβια διαθέτουν αρκετά στοιχεία από τη χαρακτηριστική εμφάνιση των ανταρόλυκων: Είναι μεγαλόσωμα, με πυκνό, ανοιχτόχρωμο τρίχωμα, σπάνιο για το είδος των γκρίζων λύκων.

Η Colossal Biosciences φιλοξενεί τους λύκους σε μια μεγάλη, ιδιωτική έκταση σε άγνωστη τοποθεσία στις βόρειες ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η επικεφαλής του επιστημονικού προγράμματος της Colossal, Μπεθ Σαπίρο, χαρακτήρισε τα κουτάβια ως την «πρώτη επιτυχημένη περίπτωση de-extinction». «Δημιουργούμε λειτουργικά αντίγραφα από ένα ζώο που υπήρξε σε κάποια παλαιότερη εποχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι τρεις λύκοι θα παραμείνουν σε αιχμαλωσία. Ωστόσο, το τεχνολογικό άλμα που συνιστά η γέννησή τους θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως ο κόκκινος λύκος της Βόρειας Καρολίνας.

SOUND ON. You’re hearing the first howl of a dire wolf in over 10,000 years. Meet Romulus and Remus—the world’s first de-extinct animals, born on October 1, 2024.



The dire wolf has been extinct for over 10,000 years. These two wolves were brought back from extinction using… pic.twitter.com/wY4rdOVFRH — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

«Είδα την πρώτη άσπρη τούφα και έπαθα σοκ»

Οι επιστήμονες απομόνωσαν αιμοσφαίρια γκρίζων λύκων και επεξεργάστηκαν το DNA, εισάγοντας τελικά 15 από 20 γονίδια με τα χαρακτηριστικά των ανταρόλυκων που είχαν ετοιμάσει. Τα υπόλοιπα 5, που έχουν συσχετιστεί με κώφωση και τύφλωση, αντικαταστάθηκαν με παραλλαγές που δεν προκαλούν ασθένειες.

Meet Romulus and Remus—the first animals ever resurrected from extinction. The dire wolf, lost to history over 10,000 years ago, has returned. Reborn on October 1, 2024, these remarkable pups were brought back to life using ancient DNA extracted from fossilized remains.



Watch… pic.twitter.com/XwPz0DFoP5 — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

«Ως επιστήμονας, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός» λέει η Δρ. Σαπίρο. «Θέλεις να μπορέσεις να αναβιώσεις αυτούς τους φαινότυπους, αλλά δεν θέλεις να κάνεις κάτι που θα βλάψει το ζώο».

Το επεξεργασμένο DNA μεταφέρθηκε από τα αιμοσφαίρια των γκρίζων λύκων σε ωάρια σκύλων. Μετά από πολλές αποτυχημένες απόπειρες κυοφορίας γεννήθηκαν τέσσερα κουτάβια, το ένα από τα οποία πέθανε από διάτρηση εντέρου.

We’re Colossal Biosciences, the de-extinction company responsible for bringing back the first animals from extinction. Our dire wolf pups, Romulus and Remus, were born on October 1, 2024. Watch these pups grow up on our YouTube channel. Link in bio.



These two wolves were… pic.twitter.com/hbk1wFQ3lf — Colossal Biosciences® (@colossal) April 7, 2025

Ο Ματ Τζέιμς, επικεφαλής του τμήματος της Colossal που επιτηρούσε τις κυοφορίες και τις γεννήσεις, ήξερε ότι τα είχαν καταφέρει όταν αντίκρισε το πρώτο κουτάβι με λευκό τρίχωμα. «Είδα την πρώτη άσπρη τούφα και έπαθα σοκ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή». Είναι όντως ανταρόλυκοι;

Ο Άνταμ Μπόικο, καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ που δεν συμμετείχε στο εγχείρημα, χαρακτήρισε «συναρπαστικό» το γεγονός ότι πλέον οι επιστήμονες μπορούν να δημιουργήσουν λειτουργικές εκδοχές εξαφανισμένων ειδών».

Ωστόσο, δεν θεωρεί τους Ρωμύλο, Ρέμο και Καλίσι αληθινούς ανταρόλυκους, όπως αυτούς που κυνηγούσαν στον πλανήτη πριν από χιλιάδες χρόνια. Όπως εξηγεί, τα τρία κουταβια δεν μεγαλώνουν σε αγέλες ανταρόλυκων, ώστε να μάθουν τη συμπεριφορά τους, ούτε ακολουθούν μία αρχαία διατροφή, επομένως δεν θα αποκτήσουν τη μοναδική μικροχλωρίδα του εντέρου των προγόνων τους.