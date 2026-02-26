Επιστολή Ερντογάν στον ΟΗΕ υπέρ του παράνομου μνημονίου με τη Λιβύη και με βολές κατά Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου

Νέα προκλητική επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ υπέρ του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου και με πυρά εναντίον της Ελλάδας, λίγα 24ωρα μετά τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Η γείτονα χώρα κατηγορεί την Αθήνα για «επιλεκτική ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας», σε σχέση με την πάγια αντίληψη για τη δυνατότητα των ελληνικών νησιών να έχουν πλήρη επήρεια στον υπολογισμό οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Στην επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, με ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου, η Τουρκία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, δίνοντας προτεραιότητα στην υπεράσπιση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, το έγγραφο φέρει ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου, δηλαδή μόλις πέντε ημέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα.

Στην επιστολή, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ κατηγορεί την Ελλάδα ότι στις πρόσφατες ρηματικές διακοινώσεις της (Α/79/983 της 5ης Αυγούστου 2025 και Α/79/1005) κάνει «επιλεκτική ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας».

Ο ίδιος ο Γιλντίζ επικρίνει και την Αίγυπτο, η οποία στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 αμφισβήτησε εκ νέου τόσο το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 όσο και εκείνο που υπέγραψαν Άγκυρα και Τρίπολη για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε περιοχές της Λιβύης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άγκυρα επικρίνει, εκ νέου, και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) της Αθήνας, υπενθυμίζοντας ότι ευθύς εξαρχής η Τουρκία αντέδρασε αρνητικά, και τονίζει ότι «οι προσπάθειες της Ελλάδας να υπερασπιστεί τις μαξιμαλιστικές και υπερβολικές αξιώσεις της στο πεδίο των θαλάσσιων ορίων αμφισβητούνται από το Διεθνές Δίκαιο», ενώ «είναι μάταιες και δεν παράγουν νομικές επιπτώσεις για την Τουρκία».

Στο ίδιο κείμενο, η Τουρκία αποκρούει και σχετικές πάγιες θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχυριζόμενη ότι «δεν υπάρχει καμία αρχή που να είναι νομικά ή στην πράξη αρμόδια να εκπροσωπεί από κοινού τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, καθώς και το σύνολο του νησιού της Κύπρου. Όσον αφορά το κυπριακό ζήτημα, οι θέσεις της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων έχουν εξηγηθεί σε πολυάριθμες επιστολές στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη αυτή της 28ης Δεκεμβρίου 2024 (A/79/711-S/2024/987)».

Η επιστολή της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ καταλήγει με τη δήλωση ετοιμότητας εκ μέρους της γείτονος για συζήτηση με την Ελλάδα και άλλα παράκτια κράτη, υπενθυμίζοντας, μάλιστα, το «πνεύμα και τις προθέσεις» της Διακήρυξης των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου 2023.