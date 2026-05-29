Ζελένσκι: Προκάλεσε διπλωματική κρίση με την Πολωνία γιατί τίμησε Ουκρανό αξιωματικό που πολέμησε με τα SS των Ναζί

Στα «μαχαίρια» είναι Ουκρανία και Πολωνία τις τελευταίες ημέρες, μετά την απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει σε μια στρατιωτική μονάδα το όνομα εθνικιστικής οργάνωσης του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, που η Βαρσοβία κατηγορεί για το θάνατο περισσότερων από 100.000 Πολωνών.

«Αγανακτισμένος», ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, πρότεινε να αφαιρεθεί από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι η πιο σημαντική πολωνική διάκριση με την οποία έχει τιμηθεί, το παράσημο του Τάγματος του Λευκού Αετού και καταδίκασε την ενέργειά του.

Το κέντρο επιχειρήσεων των ουκρανικών δυνάμεων ειδικών αποστολών βαφτίστηκε αυτή την εβδομάδα, από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το όνομα των «Ηρώων του UPA».

As we were bringing Colonel Andriy Melnyk and his wife Sofia back to Ukraine – through Zakarpattia and then across half the country to our free capital, Kyiv – this path was not marked by the discord that had so often knocked us, and Ukraine, off our feet in the past. There were… pic.twitter.com/qXpsTeZkfR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2026

Ο φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ενώ επέκρινε και τους δύο προέδρους, τον Πολωνό και τον Ουκρανό, καταδίκασε την απόφαση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επιλέξει αυτή την ιστορική αναφορά χαρακτηρίζοντάς την «ανησυχητική».

«Περιμένω από τους δύο προέδρους να καταφέρουν να αρθούν πάνω απ’ αυτή την ιστορία και να επιχειρήσουν να οικοδομήσουν μια πολωνοουκρανική συνεργασία, δύσκολη αλλά απαραίτητη», δήλωσε.

Το ιστορικό υπόβαθρο

Ο UPA, αρχικά του Ουκρανικού Ανταρτικού Στρατού, υπήρξε ο στρατιωτικός κλάδος ενός αυτονομιστικού ουκρανικού κινήματος που αψήφησε τη σοβιετική κυριαρχία και συνεργάσθηκε με τους Ναζί.

«Αυτό τραυματίζει την ιστορική ευαισθησία μας και επαναφέρει αχρείαστα σ’ ένα αρκετά ανησυχητικό επίπεδο αυτές τις ιστορικές διαδικασίες και τις ερμηνείες τους», δήλωσε ο Τουσκ, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι «κάθε έθνος έχει δικαίωμα στις δικές του ερμηνείες».

Η Πολωνία, πολύ στενός σύμμαχος της Ουκρανίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής σ’ αυτή τη χώρα, δεν έχει σταματήσει να ζητάει από το Κίεβο να αναγνωρίσει την ευθύνη για τις σφαγές της Βολυνίας που διαπράχθηκαν σε βάρος Πολωνών από Ουκρανούς εθνικιστές κατά την περίοδο 1943-1945, ένα οδυνηρό κεφάλαιο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ενώ δίνει μάχη εναντίον της ρωσικής εισβολής, η ουκρανική κυβέρνηση έχει θέσει από την πλευρά της σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα με στόχο να δημιουργήσει ένα πάνθεον των ηρώων της χώρας ώστε να συνασπίσει τους Ουκρανούς γύρω από ιστορικές φυσιογνωμίες του κινήματος της ανεξαρτησίας, με κίνδυνο να αποκρύψει σκοτεινές σελίδες αυτής της κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κίεβο επαναπάτρισε και ενταφίασε και πάλι αυτή την εβδομάδα τα λείψανα του Αντρίι Μελνίκ, αρχηγού της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών (OUN) μέλη της οποίας πολέμησαν στους κόλπους σχηματισμών των ναζιστικών SS και πήραν μέρος στον εκτοπισμό και τη σφαγή εβραίων και χιλιάδων Πολωνών πολιτών στη Βολυνία (στη σημερινή βορειοδυτική Ουκρανία) κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.