Συνελήφθη Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών – η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν – όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι πρόκειται για τον 46χρονο Ιωάννη Αϊδινίδη, ο οποίος μένει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 βάσει του βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ μέσα στην ημέρα (29.05.2026).

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα περσικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής στο Λονδίνο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτή την έρευνα», πρόσθεσε.