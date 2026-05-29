Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Συνελήφθη Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ο 46χρονος Έλληνας υπήκοος είναι μόνιμος κάτοικος Μονάχου Γερμανίας - Κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν
Αστυνομία στη Βρετανία
Αστυνομία στη Βρετανία / Photo/Martina Odehnalova (CTK via AP Images)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών – η οποία πιστεύεται ότι συνδέεται με το Ιράν – όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε, σύμφωνα με το Reuters, ότι πρόκειται για τον 46χρονο Ιωάννη Αϊδινίδη, ο οποίος μένει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 βάσει του βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ μέσα στην ημέρα (29.05.2026).

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα περσικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής στο Λονδίνο.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτή την έρευνα», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
209
144
119
71
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Προκλητικός Ερντογάν: Με την Άλωση... σώσαμε την Κωνσταντινούπολη, κάποιοι δεν το χωνεύουν
Ο πρόεδρος της Τουρκίας μίλησε από την Αγιά Σοφιά για «μετατροπή του σκότους σε φως», παρουσιάζοντας την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης ως πράξη «αναβίωσης» και «διάσωσης»
Τουρκία, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Mango: O Τζόναθακ Άντικ επικαλείται την αρθρίτιδα του πατέρα του προς υπεράσπισή του για την πτώση – Βίντεο ντοκουμέντο
Κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον επιχειρηματία να χάνει ξαφνικά την ισορροπία του και να πέφτει χωρίς να προλάβει να απλώσει πλήρως τα χέρια του για να προστατευθεί
Η πτώση του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ έξω από την είσοδο των εγκαταστάσεων της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Mutua Universal στη Βαρκελώνη
Persona non grata για τη Ρουμανία ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνστάντζα μετά την πτώση ρωσικού drone, κλείνει το προξενείο – Αντίποινα προαναγγέλλει η Ζαχάροβα
«Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια», τόνισε ο Ρουμάνος πρόεδρος
Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν
Newsit logo
Newsit logo