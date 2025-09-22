Συμβαίνει τώρα:
Επιστολή Χαμάς στον Τραμπ για εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα με αντάλλαγμα να αφήσει τους μισούς ομήρους

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει πει επανειλημμένα ότι δεν θα δεχθεί συμφωνία που δεν θα προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων
Ένοπλα μέλη της Χαμάς
Ένοπλα μέλη της Χαμάς / REUTERS / Φωτογραφία Dawoud Abu Alkas

Να εγγυηθεί μία εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα ζητά η Χαμάς από τον Ντόναλντ Τραμπ. Με επιστολή της προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, η οποία έγινε γνωστή τη Δευτέρα (22.09.2025), η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωη υπόσχεται να απελευθερώσει τους μισούς ομήρους.

Η Χαμάς έκανε αυτή την πρόταση στον Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σφοδρότερη επίθεση που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ εναντίον της, με την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών 2» στην πόλη της Γάζας.

Είναι προφανές ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό πίεση, καθώς η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν κάνει πίσω στα σχέδια της να καταστρέψει ολοσχερώς την ένοπλη οργάνωση, και τα ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται στα δυτικά της Γάζας.

Με επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, η Χαμάς του ζητά να εγγυηθεί μία εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών από τους ομήρους που κρατά, όπως αναφέρει το Fox News, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ και μία πηγή που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ και θα παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Το Κατάρ έχει αναστείλει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης ανάμεσα στις εμπόλεμες πλευρές, μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, που είχε στόχο την ανώτατη ηγεσία της Χαμάς.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει πει επανειλημμένα ότι δεν θα δεχθεί μία συμφωνία που δεν θα προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα.

