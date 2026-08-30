Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη

Κλιμακώνει η Ουκρανία την εκστρατεία του εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες (30.08.2026) ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη βορειοδυτική Ρωσία εξαιτίας της συντριβής μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος της Ουκρανίας.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» σε διυλιστήριο στην περιοχή Κίρισοφ της Ρωσίας μετά την «συντριβή drone» σε μικρή απόσταση και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντραζντένκα, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Ουκρανία κλιμακώνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

🔥 The "Kirishinefteorgsintez" oil refinery in Kirishi, Leningrad Oblast, Russia, has been attacked.

Preliminary reports indicate that the affected area includes critical facilities such as L-35-11/1000, LCh-35-11/600, LCh-35-11/600, AT-1,and the LCh-24-9/2000 hydrotreating unit pic.twitter.com/ZMBDCEGNrO — Vijesti (@Vijesti11111) August 30, 2026

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στη Λένινγκραντ, με πρωτεύουσα την Αγία Πετρούπολη, όπου βρίσκονται σημαντικές λιμενικές υποδομές στη Βαλτική, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας συνέχιζαν να βρίσκονται σε εξέλιξη.