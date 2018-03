Επίθεση με μαχαίρι σε Ισραηλινό στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ

Το αιματηρό περιστατικό στην Ιερουσαλήμ σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18.03.2018).

Ο φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκε σοβαρά. Αρχικά, υπήρξε η πληροφορία πως ο δράστης ήταν Παλαιστίνιος.

Αφού μαχαίρωσε τον Ισραηλινό φρουρό, ο δράστγς δέχτηκε τα πυρά των ισραηλινών στρατιωτών, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο CHANNEL 12. Έπεσε νεκρός στο σημείο.

UPDATE: Israel security guard was seriously injured after being stabbed by a Palestinian terrorist in the old city of Jerusalem, terrorist was shot dead by security forces. pic.twitter.com/irLcbcYfJw

