Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Δυο νεκροί και δυο τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Λονδίνο την Δευτέρα (28/07/2025) με τον δράστη να αφήνει πίσω του 2 νεκρούς και 1 τραυματία ενώ σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται και ο ίδιος.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια επιχείρηση στο Λονδίνο το μεσημέρι της Δευτέρας με έναν 58χρονο άνδρα να πεθαίνει από το μαχαίρι του δράστη στην περιοχή Σάουθγουορκ ενώ το δεύτερο θύμα, ένας 27χρονος, εξέπνευσε στο νοσοκομείο.

#BREAKING Two people have died after four individuals were attacked with a knife in Bermondsey, South London, near London Bridge.



Police are investigating the incident. pic.twitter.com/Igwr9kNJL2