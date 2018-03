Επίθεση με μολότοφ στην τουρκική πρεσβεία στη Δανία

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19.03.2018) στην τουρκική πρεσβεία στη Δανία. Σύμφωνα με την αστυνομία έγινε επίθεση με βόμβες μολότοφ.

Όπως μεταδίδει το Sputnik, η επίθεση έγινε από δυο άτομα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

According to police, two people attacked #Turkey 's embassy in #Copenhagen with petrol bombs on Monday https://t.co/A4mnADHbNm pic.twitter.com/8LtmfbX55h

Several molotovcocktails thrown at the turkish embassy in Copenhagen, Denmark in the night between sunday and monday. #molotovcocktail #turkishembassy #brandattentat #tyrkietsambassade #erdogan #politidk #embassy #attack pic.twitter.com/yQeOAFIz8S

— presse fotos (@pressefotosdk) March 19, 2018