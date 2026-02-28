Κόσμος

Επίθεση στο Ιράν: Βίντεο ντοκουμέντο από τις εκρήξεις στην αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν – Νεκρός και τραυματίες στη Βαγδάτη

Το Κατάρ κατέρριψε πύραυλο προερχόμενο από το Ιράν - Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος στο Άμπου Ντάμπι
Πυκνός καπνός από την ιρανική πυραυλική επίθεση στη βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
Πυκνός καπνός από την ιρανική πυραυλική επίθεση στη βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν / REUTERS / Stringer

Σε κατάσταση συναγερμού ολόκληρη η Μέση Ανατολή από την μεγάλη και κοινή επιχείρηση Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν. Πέρα από την Τεχεράνη, εκρήξεις ακούστηκαν και σε Αμπού Ντάμπι, Κατάρ, Κουβέιτ και Μπαχρέιν ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει τουλάχιστον 1 νεκρός και τραυματίες στη Βαγδάτη.

Και ενώ οι σειρήνες σε Ισραήλ και Ιράν δεν σταματούν, αξιωματούχος του Κατάρ δήλωσε στο Reuters ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν πύραυλο προερχόμενο από τα ιρανικά εδάφη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα που είχαν στόχο το αρχηγείο της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής αλ Χασντ αλ Σάαμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης) στο νότιο τμήμα της Βαγδάτης.

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή μετά τα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Νωρίτερα οι αρχές της χώρας είχαν επισημάνει ότι έκλεισαν «μερικώς και προσωρινά» τον εναέριο χώρο για προληπτικούς λόγους.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα.

Σχετικά με το Μπαχρέιν, βίντεο ντοκουμέντο που βγήκαν στη δημοσιότητα δείχνουν τη στιγμή που το Ιράν χτυπά τη βάση του 5ου Στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.

