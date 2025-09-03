Επιτροπή του ΟΗΕ καταγγέλλει πως η Βόρεια Κορέα διεξάγει πειράματα σε ανθρώπους με αναπηρία

Πολλές φορές έχει γίνει θέμα η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτή τη φορά, επιτροπή του ΟΗΕ, καταγγέλλει ότι διεξάγονται πειράματα σε άτομα με αναπηρία.

Υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Βόρεια Κορέα διεξάγει ιατρικά πειράματα σε άτομα με αναπηρία, στειρώνοντάς τα δια της βίας ή σκοτώνοντας νεογέννητα.

Αυτές τις πρακτικές φαίνεται να χρησιμοποιούν σε παιδιατρικά νοσοκομεία και σε κέντρα κράτησης, στην Βόρεια Κορέα σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία.

«Αξιόπιστες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ιατρικά και επιστημονικά πειράματα γίνονται σε άτομα με ψυχολογική ή διανοητική αναπηρία», ανέφερε στην έκθεσή της η Επιτροπή, η οποία εμφανίζεται ανήσυχη για τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι ανάπηρες γυναίκες στειρώθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άμβλωση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της έκθεσης στους δημοσιογράφους, η Μάρα Γκαμπρίλι, ένα μέλος της Επιτροπής, εξήγησε ότι άκουσε επίσης να λέγεται ότι άτομα με αναπηρία χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, σε κλινικές δοκιμές.

Η Επιτροπή ζήτησε από τη Βόρεια Κορέα να ποινικοποιήσει αμέσως όλα αυτά τα πειράματα, να εγγυηθεί την ανεξάρτητη επίβλεψη των εν λόγω ιδρυμάτων και να εγκαθιδρύσει μηχανισμούς μέσω των οποίων θα υπάρξουν αποζημιώσεις στα θύματα.

«Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι αντικείμενα πειραματισμού αλλά άνθρωποι που έχουν δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα, την αυτονομία και τον σεβασμό», τόνισε η Γκαμπρίλι.

Η έκθεση βασίζεται σε απόρρητες πληροφορίες, σε πληροφορίες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα, που ταξίδεψε στη Βόρεια Κορέα το 2017, καθώς και σε μαρτυρίες ανθρώπων που κατάφεραν να διαφύγουν από τη χώρα.

Η Γκαμπρίλι εξέφρασε τη λύπη της επειδή η Πιονγκγιάνγκ δεν έδωσε στην Επιτροπή επίσημες πληροφορίες και όταν τις μετέφεραν τις ανησυχίες της «το κράτος δήλωσε ότι ήταν ψέμα».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Σύνταγμα της Βόρειας Κορέας δεν απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας.