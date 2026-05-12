Κιρ Στάρμερ: Έξι πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί

Σε μεγάλη πίεση βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ με πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης να του δείχνουν την έξοδο με την χώρα να βρίσκεται σε μεγάλη πολιτική κρίση. Ο ίδιος επιμένει και δηλώνει ότι παραμένει στη θέση του.

Έξι μέλη της κυβέρνησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ αναμένεται να του ζητήσουν να αποχωρήσει, αναφέρει η εφημερίδα Telegraph λίγο πριν την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικαλούμενη πηγές από το υπουργικό συμβούλιο η Telegraph αναφέρει ότι πρόκειται για την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ, τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, τον υπουργό Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, την υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι, την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ και τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Από την άλλη ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα (12.05.2026) στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι θα παραμείνει στη θέση του, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο Στάρμερ ξεκίνησε την ομιλία του προς το υπουργικό συμβούλιο λέγοντας ότι «αναλαμβάνω την ευθύνη» για το αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών της Πέμπτης και «αναλαμβάνω την ευθύνη να φέρω την αλλαγή που υποσχεθήκαμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπογράμμισε ωστόσο ότι «η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε να κυβερνάμε», σημειώνοντας «αυτό κάνω και αυτό πρέπει να κάνουμε ως υπουργικό συμβούλιο».

Παράλληλα δήλωσε ότι «το Εργατικό Κόμμα διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση του επικεφαλής του και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί».

«Οι τελευταίες 48 ώρες ήταν αποσταθεροποιητικές για την κυβέρνηση και αυτό έχει πραγματικό οικονομικό κόστος για τη χώρα μας και τις οικογένειες», συμπλήρωσε ο Στάρμερ.

Του δείχνουν την έξοδο 80 βουλευτές

Την ίδια ώρα σχεδόν 80 βουλευτές των Εργατικών, που ανήκουν σε διάφορες πτέρυγες του κόμματος, έχουν απευθύνει αντίστοιχη έκκληση στον Βρετανό πρωθυπουργό.

Παράλληλα η υπουργός Αποκέντρωσης, Θρησκευμάτων και Κοινοτήτων, Μιάτα Φανμπουλέ, έκανε γνωστό ότι παραιτήθηκε και καλεί τον ίδιο να δρομολογήσει την αποχώρησή του από την ηγεσία των Εργατικών.

Ο Στάρμερ, που βρίσκεται στην πρωθυπουργία λιγότερα από δύο χρόνια, τόνισε χθες (11.05.2026) Δευτέρα σε ομιλία του ότι θα παραμείνει στη Ντάουνινγκ Στριτ για να ολοκληρώσει το έργο του, παρά το γεγονός ότι πολλά μέλη των Εργατικών στράφηκαν εναντίον του μετά την ηχηρή ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εξάλλου ότι κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, είπαν στον Στάρμερ ότι θα πρέπει να ορίσει την ημερομηνία της αποχώρησής του.

Σήμερα ο υπουργός Διακυβερνητικών Σχέσεων Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio ότι ο Στάρμερ συμβουλεύεται τους συναδέλφους του, σημειώνοντας ότι εναπόκειται στον ίδιο τον Βρετανό πρωθυπουργό να λάβει μια απόφαση.

Στη διάρκεια κρίσιμης ομιλίας του χθες ο Στάρμερ προσπάθησε να καθησυχάσει τους Βρετανούς και το κόμμα του, αν και δεν φάνηκε να το πετυχαίνει.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι από την κατάσταση της Βρετανίας. Αγανακτισμένοι από την πολιτική και κάποιοι είναι αγανακτισμένοι με εμένα», τόνισε. «Γνωρίζω ότι κάποιοι με αμφισβητούν και γνωρίζω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο. Και θα το κάνω».

Ο Στάρμερ εκτίμησε ότι η χώρα δεν θα συγχωρήσει ποτέ το Εργατικό Κόμμα, αν ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, μόλις δύο χρόνια αφού πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία στις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Τέσσερις βοηθοί υπουργών αποχώρησαν από τη θέση τους χθες, ζητώντας την απομάκρυνση του Στάρμερ.

Μεταξύ αυτών η Μέλανι Γουόρντ, βοηθός του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πια την εμπιστοσύνη του κοινού», έγραψε στο Χ, ζητώντας την αποχώρηση του Στάρμερ και «μια γρήγορη διαδικασία» για τον ορισμό του διαδόχου του.

Εξάλλου, μετά την ομιλία Στάρμερ, η βουλευτής των Εργατικών Κάθριν Γουέστ η οποία το Σαββατοκύριακο απείλησε ότι θα προχωρήσει σε διαδικασία αμφισβήτηση της ηγεσίας του Βρετανού πρωθυπουργού ζήτησε από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος να στηρίξουν την ιδέα του ορισμού χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του.

«Άκουσα την ομιλία του πρωθυπουργού σήμερα το πρωί. Χαιρετίζω την ανανεωμένη ενέργεια και τις ιδέες. Ωστόσο, κατέληξα με λύπη στο συμπέρασμα ότι η πρωινή ομιλία ήταν πολύ λίγη, πολύ αργά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Τώρα καλύτερο για το κόμμα και τη χώρα είναι μια ομαλή μετάβαση. Με το παρόν πληροφορώ το Νο. 10 ότι συγκεντρώνω ονόματα βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που θα ζητήσουν από τον πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την εκλογή νέου ηγέτη τον Σεπτέμβριο», υπογράμμισε η Γουέστ.