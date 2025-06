Επιχείρηση «Άγγελμα Νίκης»: Το Ιράν έκανε επίθεση με στόχο αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και στο Κατάρ

Το Ιράν έκανε μια πυραυλική επίθεση με την ονομασία «Άγγελμα Νίκης» εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και το Κατάρ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το απόγευμα της Δευτέρας (23/6/25).

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε μια σειρά εκρήξεων πάνω από τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Ένας δημοσιογράφος του Axios, επικαλούμενος έναν Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι το Ιράν εκτόξευσε 6 πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ.

Μια πηγή με γνώση της κατάστασης δήλωσε στο Sky News ότι ιρανικοί πύραυλοι έχουν βάλει στόχο την αεροπορική βάση al Udeied στο Κατάρ. Πρόκειται για μια τεράστια αμερικανική βάση στη χώρα, η οποία έχει επίσης φιλοξενήσει τη RAF σε ένα μικρό μέρος της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτοξεύτηκε ακόμη ένας πύραυλος εναντίον αμερικανικής βάσης στο Ιράκ, σε αντίποινα για τα πλήγματα της Ουάσινγκτον στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο. Πηγές είπαν επίσης ότι εκκενώθηκαν πετρελαιοπηγές στο Νότιο Ιράκ, προφανώς γιατί αναμενόταν χτύπημα εκεί.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από το Κατάρ.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ τονίζει ότι η αεράμυνα αναχαίτισε τους πυραύλους που στόχευαν αμερικανική βάση. Πληροφορίες από την πλευρά του Ιράν, αναφέρουν ότι εκτοξεύτηκε ο ίδιος αριθμός πυραύλων με τις βόμβες που έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν.

Πληροφορίες λένε ότι έχουν ηχήσει σειρήνες στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν χωρίς, μέχρι στιγμής, να υπάρχουν πληροφορίες για χτυπήματα εκεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNBC επικαλούμενο έναν κυβερνητικό αξιωματούχο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με μια «καταστροφική και πανίσχυρη» πυραυλική επίθεση.

Στην ίδια ανακοίνωση η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία επίθεση στο έδαφος του Ιράν, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή είναι «μια μεγάλη αδυναμία και αγκάθι στο πλευρό του πολεμοχαρούς καθεστώτος των ΗΠΑ» και όχι ατού, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Λίγο νωρίτερα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε μια «ισχυρή» απάντηση στην «αμερικανική επίθεση».

Το Ιράν συντόνισε τις επιχειρήσεις του στην αμερικανική αεροπορική βάση του Κατάρ με αξιωματούχους της χώρας αυτής και ενημέρωσε εκ των προτέρων ότι επίκειται η πυραυλική επίθεση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα θύματα, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται τρεις Ιρανούς αξιωματούχους.

Οι αρχές του Κατάρ ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν θύματα από τις επιθέσεις αυτές.

Λίγο νωρίτερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση αυτή δεν αποτελεί απειλή για «τη φίλη και αδελφή» γειτονική χώρα του Κατάρ. Επισήμανε επίσης ότι η αμερικανική βάση βρίσκεται μακριά από αστικές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Το Ανώτατο Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το Ιράν χρησιμοποίησε «τον ίδιο αριθμό βομβών» με εκείνον που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ όταν επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Δείτε τη στιγμή που πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύονται προς το Κατάρ:

Το Κατάρ καταδικάζει την ιρανική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση σε αυτό το εμιράτο.

Δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμά του να απαντήσει απευθείας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, μετά τη στοχοθέτηση από το Ιράν της αμερικανικής βάσης Αλ Ουντέιντ στη Ντόχα, σε απάντηση στην αμερικανική επίθεση κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε απευθείας πλάνα από μια διαδήλωση στο κέντρο της Τεχεράνης όπου οι συγκεντρωμένοι «γιόρταζαν» τα πυραυλικά πλήγματα στη βάση Αλ Ουντέιντ, στο Κατάρ.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν ιρανικές σημαίες και φώναζαν «θάνατος στην Αμερική». Ακούγονταν επίσης κλάξον αυτοκινήτων.

Έξι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την αμερικανική βάση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Irna που επικαλείται μια ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Έξι πύραυλοι έπληξαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ» σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ανέφερε αυτή τη ανακοίνωση.

Η επίθεση στην αμερικανική αεροπορική βάση του Κατάρ είναι η απόδειξη ότι το Ιράν απειλεί «όλον τον κόσμο», δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντέφριν.

«Είναι μια πρόσθετη απόδειξη της εχθρότητας και της βίας και του γεγονότος ότι το Ιράν είναι ένα κράτος τρομοκράτης που απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ αλλά ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων του, καθώς και όλον τον κόσμο», είπε ο εκπρόσωπος στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

“Ο φαύλος κύκλος του χάους πρέπει να τελειώσει”, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, καλώντας “όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να φροντίσουν για αποκλιμάκωση και επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων”.

“Εκφράζω την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς το Κατάρ που επλήγη από το Ιράν στο έδαφός του”, πρόσθεσε ο Μακρόν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε “στενή επαφή με τις αρχές της χώρας και τους εταίρους μας στην περιοχή”.

