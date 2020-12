Επιχείρηση «εμβόλιο κατά του κορονοϊού» στις ΗΠΑ: Ξεκίνησε η διανομή εν μέσω χειροκροτημάτων

Με τους εργαζομένους να χειροκροτούν συγκινημένοι, η επιχείρηση Warp Speed (σ.σ. έτσι ονομάστηκε η επιχείρηση για τη διανομή του εμβολίου στις ΗΠΑ) ξεκίνησε το ιστορικό της ταξίδι.

Πρωί Κυριακής (ώρα ΗΠΑ), το πρώτο φορτηγό που θα μεταφέρει τα εμβόλια της Pfizer και της BioNtech ξεκίνησε από το Πόρτατζ του Μίσιγκαν. Έφυγε υπό τα χειροκροτήματα των εργαζομένων που έδωσαν αγώνα δρόμου για να είναι όλα έτοιμα και να ξεκινήσει η επιχείρηση διανομής του εμβολίου σε όλες τις πολιτείες.

Την ώρα που έφευγαν τα φορτηγά, ακόμη και κόσμος ήταν έξω από το εργοστάσιο στο Καλαμαζού του Μίσιγκαν και επίσης άρχισε να χειροκροτεί!

Δείτε τη στιγμή

People cheer as trucks carrying the first shipment of the Covid-19 vaccine, which is being escorted by the US Marshals Service, leaves Pfizer’s Global Supply facility in Kalamazoo, Michigan, on Sunday.



📷 Jeff Kowalsky / AFP via Getty Images pic.twitter.com/0brCeBoGFW