Reuters: Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν στα drones στην Κίνα και επέστρεψαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να πάει στο Πεκίνο, το διεθνές πρακτορείο Reuters αποκαλύπτει πως περίπου 200 στρατιωτικοί της Ρωσίας εκπαιδεύτηκαν κρυφά στην Κίνα στα τέλη του 2025 και ορισμένοι έχουν έκτοτε επιστρέψει για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Αν και η Κίνα και η Ρωσία πραγματοποιούν συχνά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, στα οποία γίνεται και χρήση drones, το Πεκίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ουδέτερο στη σύγκρουση στην Ουκρανία και παρουσιάζεται ως ειρηνευτικός μεσολαβητής.

Ωστόσο, εκπαιδεύοντας ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, το οποίο στη συνέχεια συμμετέχει στην Ουκρανία, η Κίνα εμπλέκεται πολύ πιο άμεσα στον πόλεμο στην ευρωπαϊκή ήπειρο από ό,τι ήταν γνωστό προηγουμένως, τόνισε ένας αξιωματούχος μιας ευρωπαϊκής μυστικής υπηρεσίας.

Οι μυστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στη χρήση drones, συμφωνήθηκαν από ανώτερους Ρώσους και Κινέζους αξιωματικούς στο Πεκίνο στις 2 Ιουλίου 2025.

Η συμφωνία, την οποία εξέτασε το Reuters, ανέφερε ότι περίπου 200 Ρώσοι στρατιώτες θα εκπαιδευτούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε τοποθεσίες όπως το Πεκίνο και η ανατολική πόλη Ναντζίνγκ.

Η συμφωνία ανέφερε επίσης ότι εκατοντάδες Κινέζοι στρατιώτες θα εκπαιδευτούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία.

Η Κίνα επιμένει ότι είναι «ουδέτερη»

Τα ρωσικά και κινεζικά υπουργεία Άμυνας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

«Σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία, η Κίνα έχει διατηρήσει σταθερά μια αντικειμενική και αμερόληπτη στάση και έχει εργαστεί για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, κάτι που είναι συνεπές και σαφές και το έχει διαπιστώσει η διεθνής κοινότητα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας σε απάντησή του προς το Reuters.

«Τα εμπλεκόμενα μέρη δεν θα πρέπει να υποδαυλίζουν σκόπιμα την αντιπαράθεση ή να μεταθέτουν την ευθύνη». Οι πληροφορίες του Reuters προέρχονται από αξιωματούχους από τρεις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών και έγγραφα.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν τη Ρωσία ως σημαντική απειλή για την ασφάλεια, παρακολουθούν με επιφύλαξη τις ολοένα και στενότερες σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο και σημαντικού εμπορικού εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κινέζοι στρατιώτες / REUTERS / Maxim Shemetov

Τα δύο έθνη ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία «χωρίς όρια» λίγες ημέρες πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και δεσμεύτηκαν να διεξάγουν στρατιωτικές ασκήσεις για να εξασκήσουν τον συντονισμό μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους.

Καθώς η Δύση προσπαθούσε να απομονώσει τη Ρωσία, η Κίνα παρείχε μια «σανίδα σωτηρίας» αγοράζοντας πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα από τη Ρωσία.

Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να φιλοξενήσει τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Κίνα και η Ρωσία χαρακτήρισαν το ταξίδι του Πούτιν – την 25η επίσκεψή του στην Κίνα – ως περαιτέρω απόδειξη της «παντός καιρού» συνεργασίας τους, ακόμη και όταν η Δύση προτρέπει το Πεκίνο να πιέσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Η σινο-ρωσική συμφωνία

Σύμφωνα με τη συμφωνία εκπαίδευσης που εξέτασε το Reuters, οι Ρώσοι θα εκπαιδευτούν σε κλάδους όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, η αεροπορία του στρατού και το τεθωρακισμένο πεζικό.

Η συμφωνία απαγόρευε οποιαδήποτε κάλυψη των επισκέψεων από τα μέσα ενημέρωσης σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες και ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να ενημερώνονται τρίτα μέρη.

Επισκέψεις κινεζικών στρατευμάτων στη Ρωσία για εκπαίδευση πραγματοποιούνται τουλάχιστον από το 2024, αλλά η εκπαίδευση ρωσικού προσωπικού στην Κίνα είναι κάτι καινούργιο, ανέφεραν δύο από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Αν και η Ρωσία έχει εκτεταμένη πολεμική εμπειρία στην Ουκρανία, η τεράστια βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Κίνας προσφέρει υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία και προηγμένες μεθόδους εκπαίδευσης, όπως προσομοιωτές πτήσης, ανέφεραν.

Ρώσος στρατιώτης επιδεικνύει drones / REUTERS / Sergey Pivovarov

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι επιβεβαίωσε την ταυτότητα Ρώσων στρατιωτικών που εκπαιδεύτηκαν στην Κίνα και έκτοτε συμμετείχαν άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις κατεχόμενες περιοχές της Κριμαίας και της Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

Ο βαθμός αυτών των ανθρώπων κυμαινόταν από κατώτερο λοχία έως αντισυνταγματάρχη, ανέφερε το πρακτορείο.

Εκπαίδευση με επίκεντρο τα drones

Εσωτερικές ρωσικές στρατιωτικές αναφορές που εξέτασε το Reuters περιέγραφαν τέσσερις από τις εκπαιδευτικές συνεδρίες για ρωσικά στρατεύματα στην Κίνα μετά την πραγματοποίησή τους.

Μια έκθεση με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2025 περιέγραφε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα συνδυασμένου πολέμου για περίπου 50 Ρώσους στρατιωτικούς στο παράρτημα της Ακαδημίας Πεζικού του Στρατού Ξηράς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) στο Σιτζιατζουάνγκ.

Η έκθεση ανέφερε ότι το μάθημα περιελάμβανε εκπαίδευση στρατιωτών στη βολή όλμων 82 χιλιοστών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον εντοπισμό των στόχων τους.

Μια δεύτερη έκθεση περιέγραφε εκπαίδευση αεράμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, συσκευών ρίψης διχτυών και drones για την αντιμετώπιση εισερχόμενων απειλών. Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η εγκατάσταση βρισκόταν στο Τσενγκζού.

Όλοι αυτοί οι τύποι εξοπλισμού σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου στοχεύουν στα εισερχόμενα drones για να παρεμβαίνουν και να διαταράσσουν τα σήματα τους, ενώ μπορούν να πεταχτούν δίχτυα γύρω από τα drones για να τα παγιδεύσουν καθώς πλησιάζουν.

Ρώσος στρατιώτης προετοιμάζει drone / REUTERS / Ramil Sitdikov

Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπτικών ινών, τα οποία δεν μπορούν να μπλοκαριστούν ηλεκτρονικά. Τα drones οπτικών ινών συνήθως λειτουργούν με εμβέλεια από 10 έως 20 χιλιόμετρα, αλλά ορισμένα μπορούν να φτάσουν έως και 40 χιλιόμετρα.

Μια τρίτη έκθεση, με ημερομηνία Δεκέμβριο του 2025 και γραμμένη από έναν Ρώσο ταγματάρχη, περιέγραφε την εκπαίδευση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη για ρωσικό προσωπικό στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατιωτικής Αεροπορίας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) του Γιμπίν.

Το μάθημα επικεντρώθηκε σε παρουσιάσεις πολυμέσων και περιελάμβανε τη χρήση προσομοιωτών πτήσης, εκπαίδευση στη χρήση διαφόρων τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών FPV και δύο άλλων τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανέφερε.

Μια τέταρτη έκθεση περιέγραφε ένα μάθημα τον Νοέμβριο του 2025 στο Πανεπιστήμιο Στρατιωτικής Μηχανικής της Ναντζίνγκ του Πεζικού του PLA.

Η εκπαίδευση κάλυπτε την τεχνολογία εκρηκτικών, την κατασκευή ναρκών, την αποναρκοθέτηση, καθώς και την απομάκρυνση πυρομαχικών που δεν είχαν εκραγεί και αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Πηγή: OnAlert.gr